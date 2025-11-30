Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1: el piloto argentino largó último

El pilarense tuvo una floja clasificación en la que le anularon la primera vuelta por pisar la leca y quedó eliminado en la Qualy 1 al finalizar último. Todos los detalles en la previa al Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto tendrá una nueva chance en la carrera de este domingo 30 de noviembre. El piloto argentino de Alpine participará del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y largará último luego de la floja clasificación del sábado: le anularon la primera vuelta y quedó eliminado en la Qualy 1.

Este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar, una nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, que este domingo tiene su carrera final. La penúltima segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

La carrera comienza a las 13 y hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas. Por su parte, Lando Norris se asegurará el título en caso de ganar.