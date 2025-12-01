“No quiero ser él”: la polémica frase de Lamine Yamal sobre Lionel Messi, en la previa a la Finalissima

Uno de los mejores futbolistas del mundo evitó la comparación con uno de los deportistas más destacados de la historia con una declaración que dio la vuelta al mundo.

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona. Foto: REUTERS

La Selección Argentina, comandada por Lionel Messi, y la de España, con Lamine Yamal como gran figura, se enfrentarán el 27 de marzo de 2026 en la Finalissima, que enfrenta a la actual campeona de la Copa América con la de la Eurocopa. Con ese partido en el horizonte, la comparación entre ambos futbolistas es inevitable.

En su última entrevista con la cadena estadounidense CBS News, el español sostuvo que respeta lo que hizo el crack argentino por el fútbol, pero planteó que desea transitar su propio camino: “No quiero ser él”, señaló.

Lionel Messi, futbolista del Inter de Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

“Es el mejor jugador de la historia del fútbol y ambos sabemos que no quiero ser Messi, y Messi sabe que no quiero ser él. Quiero seguir mi propio camino, y punto. Lo respeto por lo que fue y por lo que representa para el fútbol y si algún día nos encontramos en una cancha, habrá respeto”, indicó el joven delantero del Barcelona.

Pese a la polémica que generaron sus dichos, cabe aclarar que no es la primera vez que Yamal rechaza la comparación con el rosarino. En abril de 2025 había dicho en conferencia de prensa que “no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi”, que esas comparaciones las deja “a ustedes”, los periodistas y el público.

Lionel Messi y Lamine Yamal podrían enfrentarse en la Finalissima y ¿en el Mundial?

España, que acaba de clasificarse para el Mundial 2026, ganó la Eurocopa de 2024 tras derrotar en la final a Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín. Argentina, campeón de la Copa América 2024, concluyó primera las Eliminatorias sudamericanas y confirmó también su presencia en la fase final de la Copa del Mundo del año que viene.

De allí, que podrían ser dos los torneos que enfrenten a Lamine Yamal y Lionel Messi. Sin embargo, no es tan factible...

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona. Foto: REUTERS

Es que la FIFA implementó una medida inédita que dio a conocer en la rotativa sobre los detalles del sorteo de cara al Mundial 2026: las selecciones de Argentina y la de España, las dos mejores posicionadas en el ranking de la entidad, no podrán enfrentarse hasta una eventual final.

La nueva disposición establece que tanto los combinados que dirigen Luis de la Fuente, que ahora ocupa el primer puesto de la clasificación mundial, y Lionel Scaloni (2° lugar), quedarán en lados opuestos del cuadro, por lo que solo podrían cruzarse si ambas alcanzan la definición del certamen que se jugará el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos.