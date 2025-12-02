Fórmula 1: el llamativo récord que conseguirá Alpine pese a quedar último

La escudería en la que participa Franco Colapinto se llevará una curiosa marca tras una temporada para el olvido.

El monoplaza A525 de Franco Colapinto para el GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

La Fórmula 1 se acerca a su final, ya que el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi 2025, la última fecha del calendario. En este contexto, Alpine cierra un año para el olvido, aunque logrará un llamativo récord, pese a que Franco Colapinto no logró puntuar.

El piloto argentino reemplazó a Jack Doohan en la parte inicial de la temporada y padeció las complicaciones con el monoplaza. Todo indica que finalizará el año en la última posición, sin lograr sumar unidades para su equipo, algo que sí consiguió Pierre Gasly.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1 2025. Foto: X AlpineF1Team

Fórmula 1: el llamativo récord que podría lograr Alpine

A falta de una carrera, Alpine ya está confirmado como el último en el Campeonato Mundial de Constructores, pero puede llevarse una marca única: ser el último con mayor cantidad de puntos a nivel histórico.

En caso de que la escudería francesa consiga el inesperado resultado de 1-2 en la última carrera, sumará un total de 43 el fin de semana. Sin embargo, el total le daría 65, por lo que no podría superar a Sauber, que tiene 68.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Más allá de los problemas de Alpine, nunca un equipo que quedó en el último lugar consiguió 22 puntos. Sauber sumó solo 4 en 2024 y Haas otros 12 en 2023, por citar algunos ejemplos recientes.

El año de Pierre Gasly

Pierre Gasly pudo sumar en distintas carreras, por lo que lleva 22 puntos. El francés fue 6° en Bahréin y Gran Bretaña, 8° en España, la sprint de Miami, la sprint de Bélgica y la sprint de Brasil y 10° en la carrera principal en Interlagos.

Gran Premio de Canadá - Pierre Gasly. Foto: Reuters.

La generación vigente de la Fórmula 1 mostró muchos cambios, ya que un equipo diferente ocupó el último lugar del campeonato en los últimos cuatro años. Williams, Haas, Sauber y Alpine tomaron el décimo lugar en las temporadas más recientes.

Alpine tiene esperanzas para el 2026

Más allá del pésimo 2025 del equipo francés, hay esperanza para la próxima temporada. El cambio de reglamento puede darle nuevas oportunidades de la mano de Pierre Gasly y Franco Colapinto, además de importantes cambios estructurales.

La salida del motor Renault y la llegada de la unidad de potencia de Mercedes puede dar un salto de calidad, en busca de pelear entre los primeros lugares nuevamente.