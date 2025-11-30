La irónica frase de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Qatar: “Lo positivo es que queda una carrera y ya a despedirse”

El piloto argentino de Alpine terminó 14° en el Circuito de Lusail y afirmó que “está siendo un final de temporada difícil”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: REUTERS

Franco Colapinto tuvo un difícil fin de semana en el marco del Gran Premio de Qatar. Tras quedar en el puesto 14°, el piloto argentino de Alpine expresó su frustración y lanzó una irónica frase ante la última fecha del calendario de la Fórmula 1.

Colapinto afirmó que “fue una carrera larga, sin mucho ritmo” y señaló: “No había mucho a pesar de los cambios que hicimos: no encuentro el ritmo y es duro, creo que hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana e intentar mejorar, pero fue un día difícil”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: REUTERS

“Hoy y ayer fue duro. Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor. Es un circuito que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del set up, no encontré lo que quería. Todo el fin de semana costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”, añadió el pilarense de 22 años.

Y sumó: “Fue una carrera dura, es un circuito en el que no hay paredes, pero no permite error, porque está esa grava de mierda, esa grava que no te deja nada”.

Al ser consultado por el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada, Colapinto sorprendió con una frase irónica: “Lo positivo es que queda una sola y ya a despedirse”, apuntó y agregó: “Ojalá que ya termine, queda poco, así que un último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: X @AlpineF1Team

“Es una carrera dura, curvas muy rápidas, curvas divertidas para manejar, pero, por otro lado, muy difícil de seguir, difícil de pasar. Hubo dos paradas que hicieron una carrera muy monótona y que no dio nada de oportunidades. Así que aburrido y ojalá que sea mejor en Abu Dhabi. Esta pista no me cayó muy bien, no me sentí bien en todo el fin de semana, ojalá que vengan mejores”, cerró esperanzado.

Posiciones finales del GP de Qatar

Max Verstappen (Red Bull) + 25 pts. Oscar Piastri (McLaren) + 18 pts. Carlos Sainz (Williams) + 15 pts. Lando Norris (McLaren) + 12 pts. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10 pts. George Russell (Mercedes) + 8 pts. Fernando Alonso (Aston Martin) + 6 pts. Charles Leclerc (Ferrari) + 4 pts. Liam Lawson (Racing Bulls) + 2 pts. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1 pt. Alexander Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Isaack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - Abandonó

Última fecha de la Fórmula 1: días y horarios del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30

Práctica Libre 2: 10

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10

*Todos los horarios corresponde a la Argentina