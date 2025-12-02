Se confirmaron todos los pilotos para la Fórmula 1 en 2026: Max Verstappen ya conoce a su nuevo compañero

Se definieron las duplas de los dos equipos que faltaban, por lo que ya están confirmados los 22 conductores que participarán del torneo en 2026.

Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1. Foto: X @F1.

La Fórmula 1 ya tiene definida toda su grilla de pilotos para la temporada 2026, luego de las confirmaciones de Red Bull y Racing Bulls durante este martes. A pocos días de definirse el campeonato, Max Verstappen ya conoce a su compañero para el próximo año.

Finalmente, se terminó el ciclo de Yuki Tsunoda como piloto principal en la Fórmula 1, o al menos por el momento. El japonés ya no estará en ninguno de los dos equipos de Red Bull, que había tenido su salto a la escudería principal a comienzos de la temporada.

Max Verstappen celebra su victoria en el GP de Las Vegas. Foto: EFE

Red Bull: Quién será el compañero de Max Verstappen en 2026

De esta manera, Isack Hadjar pasó de Racing Bulls a Red Bull tras un gran campeonato debut. Mientras tanto, Liam Lawson permanece en su equipo y Arvid Lindblad dará el salto a Visa Cash App Racing Bulls. El joven piloto será el único debutante en 2026, el año en que llegará el nuevo reglamento al certamen.

Hadjar, de 21 años, “ha causado una gran impresión en su temporada de debut en la Fórmula Uno con Visa Cash App Racing Bulls, y lo más destacado de su año ha sido su podio en el Gran Premio de Países Bajos”, mencionó la escudería en un comunicado publicado este martes.

El francés formará “una pareja lista para afrontar una nueva era en la Fórmula Uno”. El francés sustituye al japonés Yuki Tsunoda, que a su vez reemplazó en el segundo Red Bull al neozelandés Liam Lawson después de las dos primeras carreras de 2025 para pasar éste a Visa Cash App Racing Bulls.

El nuevo rol de Tsunoda en Fórmula 1

Tsunoda seguirá en Red Bull como de piloto de pruebas y reserva en 2026, según indicaron en las comunicaciones que definen por completo la parrilla del próximo año.

Yuki Tsunoda, pasó de Racing Bulls a Red Bull en 2025. Foto: Reuters.

Uno por uno: todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026