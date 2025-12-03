Boca y un hecho inédito en el fútbol argentino: el récord que alcanzará al recibir a Racing en La Bombonera

Los dirigidos por Claudio Úbeda conseguirán una marca única a nivel histórico, en gran parte por el formato del torneo. Los antecedentes similares que hubo en las últimas décadas.

Boca volverá a jugar como local en La Bombonera por quinta vez consecutiva. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors protagonizará un hecho inédito para el fútbol argentino, al jugar por quinta vez consecutiva en La Bombonera en el Torneo Clausura 2025.

Este quinto partido será frente a Racing Club por las semifinales del Torneo Clausura, en busca de un lugar en la final. Así, se convertirá este partido en el quinto juego que Boca dispute como local y, si bien hay antecedentes, nunca había pasado por el mismo torneo.

Los 5 partidos al hilo que Boca juega en La Bombonera

En este torneo, Boca disputó los últimos cuatro partidos como local, es decir, en el Estadio Alberto José Armando, más conocido como La Bombonera.

Esto responde al formato del torneo actual, que hace que el equipo que terminó mejor posicionado en su grupo (en el caso de Boca, el grupo A), juegue todos los partidos de instancias de eliminación directa como local.

Boca le ganó como local el Superclásico a River. Foto: EFE

Los últimos dos partidos de la fase regular del torneo también los disputó como local, en lo que fue victoria en el Superclásico ante River por 2 a 0 y triunfo por el mismo marcador ante Tigre.

Luego llegó el partido en octavos de final ante Talleres de Córdoba que también Boca supo ganar por el mismo resultado. Por último, recibió a Argentinos Juniors por cuartos de final, con victoria por 1 a 0.

Ahora será el turno de disputar el quinto partido como local frente a Racing Club por las semifinales del torneo, cuando lo enfrente el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 19.

El próximo rival de Boca en La Bombonera será Racing Club. Foto: Instagram @racingclub

Los antecedentes de equipos que jugaron 5 partidos como local

El caso de Racing

El primer caso de cinco partidos disputados como local es el de Racing Club entre la temporada 2003 y 2004, que la terminó jugando ante Independiente, Quilmes, Arsenal y Olimpo y la arrancó frente a Colón, todos en El Cilindro.

Pero, es importante aclarar que en el duelo con Arsenal actuaron como “visitantes”, ya que alquilaban su estadio. Además, entre medio quedó un partido ante River que se postergó durante medio año porque el Millonario disputó la final de la Copa Sudamericana frente a Cienciano de Perú, serie que perdió tras el 3-3 en el Monumental y el 1-0 en Arequipa.

El caso de Newell’s

Newell’s también logró algo similar en la temporada 2005-2006. La Lepra cerró el Apertura 2005 en la fecha 19 con una derrota 1-0 ante Racing en el Coloso del Parque, y luego fue local desde la primera hasta la cuarta jornada del Clausura 2006: obtuvo tres victorias (2-0 ante Quilmes y 3-1 ante River y Gimnasia de Jujuy) y cayó frente a Tiro Federal, encuentro en el que fue “visitante” porque le alquilaba su estadio al conjunto tirolense para que disputara la Primera División.

El caso de River Plate

Otro antecedente muy reciente involucra a River. Al igual que Boca, cerró el Torneo Clausura 2025 jugando en Núñez primero el Superclásico y luego frente a Vélez. En los playoffs venció a Barracas, pero cayó ante Platense, el mismo rival con el que abrió su participación en el Clausura casi dos meses más tarde. Entre un torneo y otro disputó partidos de Copa Libertadores y viajó a Estados Unidos para el Mundial de Clubes.

Los casos de Talleres de Córdoba

Los últimos dos casos corresponden a Talleres. En 1999 terminó jugando en el Kempes ante Huracán y Newell’s; como en ese entonces era “visitante” de Belgrano, acumuló tres partidos seguidos en ese estadio, a los que se sumaron otros dos en el Apertura contra Racing y Ferro. Cabe señalar que debía enfrentar a Chacarita, pero ese partido se aplazó un mes.

Un año después ocurrió algo muy similar: los cordobeses cerraron el Clausura 2000 como locales ante Gimnasia y Boca, y abrieron el Apertura 2001 nuevamente enfrentando a Racing, Belgrano y Almagro.

Lo cierto es que la estadística de Boca es la única que contempla cinco partidos consecutivos en su propio estadio sin cederlo a otros equipos, sin competencias intermedias y sin encuentros postergados.