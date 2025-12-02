Semifinales del Torneo Clausura: días y horarios de los dos partidos que definirán a los finalistas

Racing visitará a Boca y Gimnasia recibirá a Estudiantes, en dos cruces picantes en la instancia final del torneo del fútbol local.

Boca vs Racing

Se define el Torneo Clausura 2025, por lo que ya se conocen importantes detalles de los dos cruces de semifinales. Por un lado, Boca recibirá a Racing y Gimnasia será local en el clásico platense ante Estudiantes. Este martes, se confirmaron días y horarios de ambos partidos.

La Academia de Gustavo Costas, que viene de eliminar a Tigre, visitará La Bombonera este domingo 7 de diciembre desde las 19. Boca aparece como candidato tras ser primero en su zona y dejar en el camino a Talleres y Argentinos Juniors.

Boca vs Racing Foto: NA

Del otro lado de la llave, Gimnasia aseguró su lugar tras eliminar a Barracas Central por 2 a 0, mientras que Estudiantes consiguió un valioso triunfo como visitante ante Central Córdoba para seguir en carrera. El clásico platense se jugará el lunes 8 de diciembre desde las 17.

La nota publicada menciona que el objetivo era jugar ambos partidos el 7 de diciembre, aunque “a raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes”.

Estudiantes vs Gimnasia. Foto: X @EdelpOficial

Y explicaron sobre el día del clásico platense: “Esto es debido a los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC)″.

Los cuatro equipos buscarán conseguir su boleto para la gran final, que se disputará el sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero, “en horario nocturno”, según indica el comunicado de la Liga Profesional de Fútbol.

Formato, hora y fecha de las semifinales del Torneo Clausura

Ambos encuentros de las semifinales del campeonato local se disputarán en el recinto del mejor posicionado en las distintas zonas del certamen.

Por su parte, a diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura que tuvo a Platense como campeón, en caso de empate en los primeros noventa minutos, el duelo irá al alargue.

Boca vs Racing

En caso de persistir la igualdad luego de los treinta minutos adicionales, el vencedor se definirá desde el punto penal.

Cruces de las semifinales del Torneo Clausura