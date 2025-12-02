Se define el Torneo Clausura 2025: cómo quedaron las llaves de semifinales

Boca, Racing, Estudiantes y Gimnasia buscarán meterse en la final del certamen, que se disputará el sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero.

Se definieron los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025. Foto: NA

Este lunes quedaron definidos los dos cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025. Boca, Racing, Estudiantes y Gimnasia pelearán por los lugares en la gran final, en dos encuentros que tienen grandes atractivos.

Racing y Tigre cerraron las llaves de los cuartos de final, con la definición que alcanzó a los penales, tras el empate en cero en los 120 minutos. Los dirigidos por Gustavo Costas se impusieron desde los 12 pasos por 4 a 2, con el arquero Facundo Cambeses como héroe.

Racing eliminó a Tigre por penales. Foto: NA

Previamente, en la tarde del lunes, Gimnasia y Esgrima de La Plata derrotó por 2 a 0 a Barracas Central, para conformar la primera semifinal. Habrá clásico platense: se enfrentarán en el mano a mano ante Estudiantes en el Juan Carmelo Zerillo.

La Academia, por su parte, al sellar la clasificación, se enfrentará contra Boca en La Bombonera.

Los cuatro equipos buscarán conseguir su boleto para la gran final, que se disputará el sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero.

Boca vs Argentinos. Foto: NA

Formato, hora y fecha de las semifinales del Torneo Clausura

Ambos encuentros de las semifinales del campeonato local se disputarán durante el próximo fin de semana, con fecha y horario a confirmar, en el recinto del mejor posicionado en las distintas zonas del certamen.

Por su parte, a diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura que tuvo a Platense como campeón, en caso de empate en los primeros noventa minutos, el duelo irá al alargue.

Gimnasia La Plata venció a Barracas Central como visitante. Foto: NA

En caso de persistir la igualdad luego de los treinta minutos adicionales, el vencedor se definirá desde el punto penal.

Cruces de las semifinales del Torneo Clausura