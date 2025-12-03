Cómo quedaron los grupos de la Selección Argentina en los últimos Mundiales: rivales, resultados y el “clásico” con Nigeria

El sorteo del Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026 está a la vuelta de la esquina y la expectativa por conocer a quiénes enfrentarán los de Lionel Scaloni es total. De Corea-Japón 2002 a Qatar 2022, un repaso sobre las fases de grupos de la “Albiceleste” durante este siglo.

Sorteo del Mundial. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El sorteo de los Grupos del Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026 está a la vuelta de la esquina y la expectativa por conocer a los rivales de la Selección Argentina es total. Este viernes 5 de diciembre, los dirigidos por Lionel Scaloni conocerán a los equipos que marcarán el inicio en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La “Albiceleste” estará en el bombo 1 debido a su posición en el ranking FIFA, por lo que evitará, al menos en la fase de grupos, a las grandes potencias, ya comparte el copón con los organizadores EEUU, Canadá y México, a quienes se les suman España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Sorteo del Mundial. Foto: FIFA

Durante los 6 Mundiales disputados este siglo, la Selección sufrió diferentes altibajos en sus grupos: terminó 1° en 4 oportunidades, ocupó el segundo lugar una vez y quedó tercera en una ocasión.

Desde Corea-Japón 2002 hasta Qatar 2022, Argentina marcó 31 goles y le hicieron 14. Además, tiene la peculiaridad de haber enfrentado 4 veces a Nigeria en fase de grupos, algo que no sucederá en la Copa del Mundo de 2026, ya que el combinado africano no logró clasificar.

A continuación, un repaso sobre las fases de grupos de la Selección Argentina durante este siglo.

Cómo fue el grupo de Argentina en el Mundial Corea-Japón 2002

Los de Marcelo Bielsa llegaron al primer Mundial de este siglo con altas expectativas: un combinado conformado por grandes nombres había arrasado en las Eliminatorias Sudamericanas, ganándose el papel de favorito, aunque la historia fue otra.

Argentina compartió el Grupo F con Inglaterra, Suecia y Nigeria y cosechó 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. Anotó solo dos goles y recibió la misma cantidad. Los números sirvieron para quedar afuera de la Copa del Mundo de manera temprana, ubicándose en la tercera posición. Los resultados fueron:

Argentina 1-0 Nigeria

Argentina 0-1 Inglaterra

Suecia 1-1 Argentina

Argentina vs Suecia Mundial Corea-Japón 2002. Foto: NA

Cómo fue el grupo de Argentina en el Mundial Alemania 2006

Los dirigidos por José Néstor Pékerman llegaban al Mundial disputado en Alemania con la dura tarea de hacer borrón y cuenta nueva tras lo sucedido en Corea-Japón 2002.

Argentina compartió el Grupo C con Costa de Marfil, Serbia y Montenegro y Países Bajos. Clasificó primera y de manera invicta a octavos de final, con dos triunfos y un empate (7 puntos). Además, marcó 8 goles y recibió tan solo 1. Los resultados fueron:

Argentina 2-1 Costa de Marfil

Argentina 6-0 Serbia y Montenegro

Países Bajos 0-0 Argentina

Lastimosamente, el primer Mundial de Lionel Messi no terminó con medalla: la Selección cayó contra Alemania en cuartos de final.

Cómo fue el grupo de Argentina en el Mundial Sudáfrica 2010

Con un Messi ya afianzado en Europa y nada menos que Diego Armando Maradona como entrenador, la Selección renovó las esperanzas pese al sufrimiento que se vivió en las Eliminatorias de cara a la clasificación.

Argentina compartió el Grupo B con Nigeria, Corea del Sur y Grecia. Logró el primer puesto y la clasificación a octavos de final ganando los tres partidos: marcó 7 goles y solo recibió 1. Los resultados fueron:

Argentina 1-0 Nigeria

Argentina 4-1 Corea del Sur

Grecia 0-1 Argentina

El destino volvió a jugarle una mala pasada a la “Albiceleste”. El Mundial que juntó a los dos jugadores más grandes de la historia argentina terminó con una goleada 0-4 ante Alemania en cuartos de final.

Lionel Messi y Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Archivo NA/AFP

Cómo fue el grupo de Argentina en el Mundial Brasil 2014

De la mano de Alejandro Sabella, Argentina clasificó al Mundial 2014 con dos fechas de anticipación. El conjunto “albiceleste” en la delantera nada más y nada menos que a Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Ángel Di María.

Argentina compartió el Grupo F con Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria (tercera vez en este siglo). La Selección terminó primera y avanzó a los octavos de final ganando sus tres partidos, durante los cuales marcó 6 goles y recibió 3. Los resultados fueron:

Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

Argentina 1-0 Irán

Nigeria 2-3 Argentina

Argentina selló la mejor actuación desde 1990, pero otra vez Alemania amargó a todo el país: la final fue 0-1 para la Selección europea y la imagen de Messi mirando la Copa del Mundo desde lejos quedó en la historia del fútbol.

Mundial de Brasil 2014. Foto: NA

Cómo fue el grupo de Argentina en el Mundial Rusia 2018

Lo que se había hecho bien en 2014 se derrumbó en 4 años. Un Jorge Sampaoli mantuvo cortocircuitos en plena competencia con un plantel que logró clasificar a a Copa del Mundo disputada en Rusia en la última fecha de las Eliminatorias.

Argentina compartió el Grupo D con Islandia, Croacia y, por cuarta vez, Nigeria. La Selección avanzó a los octavos de final tras conseguir la 2° posición. Para ello, debió pasar por los tres resultados: un triunfo, un empate y una derrota. Metió 3 goles y le hicieron 5. Los resultados fueron:

Argentina 1-1 Islandia

Argentina 0-3 Croacia

Nigeria 1-2 Argentina

Argentina vs Islandia en el Mundial de Rusia 2018. Foto: REUTERS

La agónica clasificación solo estiró la agonía: el sueño mundialista en 2018 terminó en octavos, con un duro 3-4 ante Francia, que se alzaría con el título.

Cómo fue el grupo de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Lionel Scaloni encabezó la tan pedida renovación. Con el fin de ciclo de varios jugadores históricos, el entrenador rodeó a Lionel Messi de nombres que no sumaban ni 10 partidos con la Selección.

Argentina compartió el Grupo C con Arabia Saudita, México y Polonia. La clasificación a octavos de final se logró con el primer puesto gracias a dos triunfos y una derrota. La “Albiceleste” metió 5 goles y recibió 2. Los resultados fueron:

Argentina 1-2 Arabia Saudita

Argentina 2-0 México

Polonia 0-2 Argentina

Lionel Messi, Argentina vs México, Mundial Qatar. Foto: REUTERS

El destino recompensó a una Selección que sufrió altibajos en los Mundiales jugados este siglo: Argentina se coronó campeón del Mundo tras ganarle por penales a Francia en lo que es considerada la mejor -o una de las mejores- finales de la historia.