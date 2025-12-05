¿Por qué Alemania es GER y no ALE?: la lógica secreta detrás de las siglas del Mundial

Países Bajos es NED y Costa de Marfil CIV. Antes del sorteo del evento más importante del fútbol, descubrí la lógica oculta detrás de estas siglas que parecen un acertijo.

¿Cómo se definen las siglas que representan un país y van en las gráficas de la tele? ¿Por qué si estoy viendo Alemania - Eslovenia, la tele dice “GER - SVK”? Detrás de estos códigos hay una ciencia que representa a cada uno, un complejo sistema que dio luz a graciosos marcadores y se hace presente en los Juegos Olímpicos, un aeropuerto o el Mundial.

En la previa del sorteo mundialista, esta pregunta vuelve a la cabeza de los fanáticos futboleros. Sin embargo, lo cierto es que cada uno de estos ejemplos tiene una reglamentación distinta para codificar los países, y muchas veces, una misma nación puede tener tres códigos distintos, o diferentes países pueden compartir códigos en otras reglamentaciones.

La FIFA elaboró su propio manual de codificación. Se compone de una abreviatura de tres letras y suele derivar del nombre original del país o de su forma en inglés. Se lo conoce como FIFA Trigamme y es común que difiera con otros sistemas estandarizados, principalmente porque diferentes entidades no cuentan con los mismos miembros.

El FIFA Trigamme se ha ido actualizando a lo largo del tiempo, por lo que algunas denominaciones han cambiado, otras han caído en desuso y algunas quedaron obsoletas. Casos como estos se explican a partir de transformaciones políticas en el país, declaraciones de independencias y otras complejas causas que demuestran la naturaleza entrelazada entre fútbol y política.

Por ejemplo, Alemania Democrática (DDR) y Alemania Federal (GGR) dieron lugar a GER, luego de la unificación que tuvo lugar tras la caída del muro de Berlín. Otros cambios fueron el de Holanda (pasó de HOL a NED), el de Burkina Faso (Antes de su independencia era Alto Volta, UPV, luego BFA), y el de la Unión Soviética, que tras su desmembramiento dio a luz decenas de códigos nuevos como RUS, KAZ, KIR, UKR y muchos más.

El sistema del COI: cómo se eligen las siglas en los Juegos Olímpicos

Como dijimos anteriormente, no es el único sistema. Los Juegos Olímpicos tienen su propio sistema denominado "Códigos Nacionales del COI". Su origen se remonta a las ediciones de 1956 y 1960, que fueron las primeras en incluir las iniciales de las naciones para referirse a ellas en los informes publicados, pero en aquel momento se usaba la denominación en el idioma del país anfitrión. Es decir, Japón era GIA si el anfitrión era Italia, porque allí se conoce al país oriental como Giappone.

Otra denominación recurrente consistía en utilizar las tres primeras letras del nombre en francés, entonces Austria era AUT por Autriche.

La estandarización recién llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972, que define tres letras para representar a cada país basado en el inglés o en el idioma original, según lo decida la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, un organismo que tiene la representación de 205 países.

ISO 3166: el código que va más allá del deporte

Otro de los sistemas más utilizados, y que también se contrapone al del COI y la FIFA, es el de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Este sistema es utilizado en aeropuertos, estaciones de trenes, empresas y gobiernos. Sin embargo, una de sus aplicaciones más populares fue el de darle nombre de dominio a las páginas de internet: .ar para Argentina, .fr para Francia, .it para Italia, etcétera. El código en cuestión se llama ISO 3166-1 y tiene varias versiones según sea utilizado para con 2 letras (ISO 3166-1 alfa-2), tres letras (ISO 3166-1 alfa-3) o tres números (ISO 3166-1 numérico), que se usa comúnmente en países que no utilicen el alfabeto latino.

