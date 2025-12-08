Pensando en la Copa Libertadores: los puestos que buscará reforzar Boca en 2026

Son cuatro las posiciones que el Xeneize pretende reforzar de cara a la próxima temporada. Los detalles y las razones.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: REUTERS

La dura eliminación del Torneo Clausura a manos de Racing lleva a Boca a centrarse únicamente en la temporada 2026, cuando volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. Es por eso que la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, ya se puso en marcha para contratar futbolistas en los puestos que necesita reforzar.

Teniendo en cuenta que la continuidad de Claudio Úbeda no está garantizada ni mucho menos y que las incorporaciones son consensuadas con el cuerpo técnico, solamente se conocen las cuatro posiciones a fortalecer.

Boca Juniors buscará refuerzos en cuatro posiciones específicas. Foto: REUTERS

En esa lista aparecen un marcador central que aporte solidez al fondo, un volante por derecha que le dé mayor fluidez y recorrido al mediocampo, además de un extremo que pueda desequilibrar en el uno contra uno. A esto se suma la búsqueda de uno o dos delanteros que amplíen las variantes ofensivas, un aspecto que Boca considera clave para volver a pelear en todos los frentes durante 2026.

Boca busca refuerzos en 4 puestos específicos

Jabes Saralegui debe regresar de su préstamo en Tigre y aparece como una alternativa interna para cubrir la búsqueda de un volante por afuera que haga la banda derecha, aunque en el club no descartan sumar a otro futbolista con características similares. La idea es incorporar a alguien que aporte intensidad y sea capaz de cumplir con las tareas propias del “8” tradicional.

El resto de los puestos a reforzar responden a la necesidad de ampliar el recambio y elevar el nivel competitivo en zonas donde el equipo quedó corto, especialmente pensando en el regreso a la Copa Libertadores tras tres años.

Boca enfrentó a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Foto: REUTERS

En defensa, se apunta a un zaguero que pueda darle respaldo a Lautaro Di Lollo, teniendo en cuenta que Nicolás Figal perdió protagonismo y ya no es una opción confiable. En ataque, buscan un extremo que pueda complementar y competir con Exequiel Zeballos, ante la irregularidad mostrada por Brian Aguirre.

La delantera es el área donde se prevé mayor movimiento: la intención es incorporar uno o dos centrodelanteros para fortalecer un sector que hoy depende casi exclusivamente de Miguel Merentiel, el único que mantuvo un rendimiento sostenido. La falta de gol de Milton Giménez y los recurrentes problemas físicos de Edinson Cavani explican por qué Boca evalúa sumar más de un 9 para encarar con garantías la exigente temporada 2026.