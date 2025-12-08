Fin del sueño: River no jugará la Copa Libertadores 2026 por la eliminación de Boca ante Racing

El hincha del “Millonario” aprieta el puño por la caída de su clásico rival, pero estará relegado a jugar la Copa Sudamericana.

River quedó afuera de la Copa Libertadores. Foto: NA

River se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026. La caída de Boca 0-1 ante Racing en La Bombonera lo dejó sin chances de clasificar al repechaje y quedó relegado a jugar la Sudamericana.

De esta manera, el hincha del “Millonario” aprieta el puño por la caída de su clásico rival, pero en frente tiene un cierre de año amargo, ya que se quedó sin jugar la mayor competencia internacional después de más de 10 años.

Un año para el olvido en River. Foto: NA

El 2025 de los de Marcelo Gallardo fue para el olvido: quedaron eliminados del Torneo Apertura en cuartos de final, de la Copa Argentina en semifinales y del Clausura en octavos. En el plano internacional, fueron barridos por el Palmeiras en los cuartos de final de la Libertadores.

Para colmo, en la Tabla Anual del fútbol argentino quedó en la cuarta posición, por lo que debía afrontar un escenario insólito: pedir que Boca salga campeón para liberar un cupo, pero la derrota del “Xeneize” en semifinales del campeonato hizo imposible la clasificación del “Millonario”.

River se quedó afuera de la Copa Libertadores después de más de 10 años

La última Libertadores que no tuvo a River entre los clasificados fue la de 2014, año en el cual el club de Núñez obtuvo la Copa Sudamericana. De 2015 a 2025, sus resultados fueron: