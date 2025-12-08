Maravilla Martínez, héroe: Racing le ganó 1-0 a Boca y clasificó a la final del Torneo Clausura

Tras 966 minutos sin convertir, el goleador de la Academia le dio el pase a su equipo rumbo al partido definitorio del torneo.

Boca enfrentó a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Foto: REUTERS

Se definió al primer finalista del Torneo Clausura en La Bombonera. Racing Club se impuso a Boca Juniors y espera por el ganador del clásico platense, que enfrentará a Gimnasia con Estudiantes, para el partido definitorio en Santiago del Estero.

Adrián “Maravilla” Martínez volvió al gol justo cuando Racing más lo necesitaba. Tras un pase exquisito de Agustín Almendra para el posterior centro de Gabriel Rojas, el exfutbolista de Instituto de Córdoba se impuso en los aires ante Ayrton Costa para meter un cabezazo fenomenal.

Boca enfrentó a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Foto: REUTERS

Después de un primer tiempo en el que las emociones no fueron las protagonistas, sino la pata fuerte y las pulsaciones elevadas; llegó un segundo tiempo más atractivo que tuvo como punto más destacado el gol de Martínez.

Lo más increíble del tanto, convertido a los 75 minutos, es que llegó en la primera ocasión nítida que tuvo el delantero en todo el encuentro. La primera clara, la mandó a guardar. Todo esto tras 966 minutos sin meter un gol.

Boca enfrentó a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Foto: REUTERS

Otro punto importante del partido fue el cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos, que provocó varias caras largas en las plateas de La Bombonera. Es que el Changuito venía siendo el mejor jugador del Xeneize en el partido y el exjugador de Independiente venía recuperándose de una lesión.

Esa modificación, sumada a la eliminación de Boca en el Torneo Clausura, pone a Claudio Úbeda en la cuerda floja de cara a la próxima temporada, donde el club de La Ribera deberá jugar la Copa Libertadores.

Las estadísticas destacadas del partido entre Boca Juniors y Racing Club