Alerta por la salud mental en el fútbol: el viaje espiritual del capitán del Barcelona en medio de su pedido de licencia

El uruguayo Ronald Araújo atravisa un complicado presente emocional y pidió frenar su temporada para reinventarse. Conocé la historia en la nota.

Ronald Araujo. Foto: REUTERS

Ronald Araújo, capitán del Barcelona, atraviesa un duro momento emocional y volvió a poner en tapa la salud mental en el fútbol.

Ante esto, el uruguayo viajó a Israel para una “recuperación espiritual” tras ser desafectado de la última convocatoria por el entrenador alemán Hansi Flick.

Ronald Araujo. Foto: Action Images via Reuters

El central es un ferviente creyente y eligió buscar ayuda espiritual en Jerusalén, la ciudad donde Jesucristo transitó sus últimas días.

El mal momento del defensor

Araújo llevaba una semana sin entrenarse después de haber solicitado licencia por tiempo indefinido al Barcelona. La directiva y el cuerpo técnico encabezado por Flick decidieron respetar el espacio que el jugador consideró necesario.

Muestras de apoyo a Ronald Araújo en Barcelona. Foto: EFE

La decisión forma parte del proceso de desconexión y búsqueda personal que afronta durante su licencia.

En este marco, no se sabe si Araújo volverá a jugar en el Barcelona ni si volverá a las canchas. Todo dependerá de su evolución personal y sus ganas de volver a pisar el verde césped.