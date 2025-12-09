Bomba en la Fórmula 1: una histórica figura de Red Bull anunció que dejará su cargo a fines de 2025

El referente de la escudería austriaca cumplió un papel clave en el Programa Junior y la elección de Max Verstappen y Sebastian Vettel, dos pilotos que fueron tetracampeones del mundo bajo la famosa marca de bebidas energéticas en la máxima categoría.

Integrantes de la escudería Red Bull de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

El mundo de la Fórmula 1 tuvo una impactante noticia este martes tras conocerse que Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, dejará su cargo a fin de año después de unos exitosos 20 años trabajando junto a la escudería austriaca.

Durante dicha trayectoria, Marko cumplió un papel clave en el Programa Junior de Red Bull y asesoró a la escudería de bebidas energéticas sobre qué pilotos llevar a la máxima categoría con Racing Bulls y, posteriormente, Red Bull.

Max Verstappen destacó la confianza que le brindó Helmut Marko en la Fórmula 1. Foto: X @redbullracing

En esas dos décadas de trabajo, el asesor deportivo supervisó la progresión de 20 pilotos hacia la Fórmula 1, entre ellos Max Verstappen y Sebastian Vettel, quienes ganaron ocho títulos mundiales (4 cada uno) piloteando para dicha escudería.

“Gracias Helmut. Juntos hemos logrado todo lo que siempre soñamos. Te estaré eternamente agradecido por haber creído en mí”, expresó emocionado el tetracampeón del mundo, Verstappen, a través de sus redes sociales.

Las palabras de Laurent Mekies hacia Helmut Marko

La cuenta oficial de Red Bull eligió una foto del festejo de la victoria de Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi junto a Marko. “20 años, 417 carreras, 6 campeonatos de constructores, 8 campeonatos de pilotos”, destacó la escudería.

También, sumó una placa con las declaraciones de Laurent Mekies, el nuevo jefe de la escudería austriaca que reemplazó a Christian Horner: “Es una noticia muy triste que Helmut nos deje. Fue una parte fundamental de nuestro equipo y de todo el programa de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas”.

Laurent Mekies (izquierda) junto a Helmut Marko (derecha). Foto: Reuters (Amr Alfiky)

Y continuó: “Por lo tanto, esto supone el final de una etapa de éxitos extraordinarios. Su marcha dejará un vacío y le echaremos mucho de menos. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional, no solo durante los últimos meses, sino también durante mis primeros días en la Scuderia Toro Rosso”.

“A título personal, Helmut, junto con Oliver Mintzlaff, fue la fuerza impulsora que me trajo de vuelta a la familia Red Bull, primero en Faenza y luego este verano en mi puesto actual en Milton Keynes. Helmut es un auténtico piloto de corazón, siempre empujándonos al límite, siempre dispuesto a asumir riesgos en pos de nuestros objetivos”, sentenció.

