Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1: el británico de McLaren ganó su primer título en el GP de Abu Dhabi

El oriundo de Bristol llegó en la tercera posición y se consagró campeón del mundo. Max Verstappen ganó en el circuito de Yas Marina, escoltado por Oscar Piastri. Franco Colapinto finalizó vigésimo.

Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: X @McLarenF1

La Fórmula 1 tiene un nuevo campeón del mundo: Lando Norris. El piloto británico de McLaren finalizó tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi y logró su primer Campeonato de Pilotos en la máxima categoría del automovilismo.

De esta manera, Norris cortó con la hegemonía de Max Verstappen (Red Bull), quien ganó el GP de Abu Dhabi, escoltado por Oscar Piastri (McLaren) en el circuito de Yas Marina. El argentino Franco Colapinto finalizó vigésimo cerrando un triste 2025.

Lando Norris seguido de cerca por Charles Leclerc en el GP de Abu Dhabi.Amr Alfiky Foto: Reuters (Amr Alfiky)

El inicio del Gran Premio de Abu Dhabi no tuvo incidentes. Sin embargo, durante la primera vuelta, Piastri adelantó a Norris en una especie de “orden de equipo” para que el australiano presione a Verstappen, el poleman y escolta del británico de McLaren.

Antes de la vuelta 20, Norris ingresó a boxes para cambiar sus neumáticos medios por duros. Dichos neumáticos le sentaron muy bien al británico, quien superó rápidamente a los pilotos “rezagados”. Sin embargo, el mejor sobrepaso fue sobre Yuki Tsunoda.

El increíble sobrepaso de Lando Norris sobre Yuki Tsunoda en el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Créditos: X @F1

El piloto japonés de Red Bull, quien no estará en la próxima temporada de la F1, intentó ralentizar a Norris para beneficiar a Verstappen, su compañero de equipo. A pesar de ello, Norris lo superó con una brillante maniobra, casi, por afuera de la pista.

Producto de esa polémica maniobra, que estuvo bajo investigación durante varias vueltas, los comisarios de la carrera sancionaron a Tsunoda con 5 segundos por moverse inapropiadamente en la pista durante su defensa contra el piloto de McLaren.

Lando Norris seguido de cerca por Charles Leclerc. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

En las últimas diez vueltas, Leclerc ingresó a boxes para presionar a Norris con neumáticos medios. Sin embargo, el flamante campeón del mundo demostró un talento nato para mantener la ventaja y “defender a muerte” ese tercer puesto que le dio el título.

Con esta consagración, Norris cumplió su sueño de la infancia, derrotó a Verstappen e ingresó en la historia máxima de la Fórmula 1 tras haberse convertido en el piloto número 35 en consagrarse campeón en la máxima categoría del automovilismo.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren): 423 puntos

Max Verstappen (Red Bull): 421

Oscar Piastri (McLaren): 410

George Russell (Mercedes): 319

Charles Leclerc (Ferrari): 242

Lewis Hamilton (Ferrari): 156

Kimi Antonelli (Mercedes): 150

Alexander Albon (Williams): 73

Carlos Sainz (Williams): 64

Fernando Alonso (Aston Martin): 56

Isack Hadjar (Racing Bulls): 51

Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 49

Oliver Bearman (Haas): 43

Esteban Ocon (Haas): 38

Liam Lawson (Racing Bulls): 38

Yuki Tsunoda (Red Bull): 33

Lance Stroll (Aston Martin): 32

Pierre Gasly (Alpine): 22

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 20

Franco Colapinto (Alpine): 0

Jack Doohan (Alpine): 0

Las posiciones del Campeonato de Constructores 2025 de la Fórmula 1

McLaren, campeón del Campeonato de Constructores 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Athit Perawongmetha)

McLaren: 800 puntos

Mercedes: 459

Red Bull: 426

Ferrari: 382

Williams: 137

Racing Bulls: 92

Aston Martin: 80

Haas: 73

Kick Sauber: 68

Alpine: 22