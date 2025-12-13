La denunciante de los ex jugadores de Vélez rompió el silencio: “Me quitaron todo”

La joven que denunció a Sebastián Sosa, Abel Osorio, José Florentín y Brian Cufré por abuso sexual lamentó los tiempos y beneficios de la Justicia para con los deportistas.

Sebastián Sosa; Braian Cufré; Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. Foto: NA.

Una periodista deportiva denunció en 2024 a cuatro ex jugadores de Vélez por una supuesta violación, cuando estaban en Tucumán antes de disputar un partido. La joven recordó en una entrevista que “la noche del abuso me quitaron todo”.

En conversación con Noticias Argentinas, “Luli” habló sobre la denuncia contra los futbolistas Sebastián Sosa, Abel Osorio, José Florentín y Brian Cufré.

Y recordó con dolor: “Me violaron. Me drogaron e hicieron con mi cuerpo lo que quisieron. Fue por un contacto previo en Instagram de Sebastián Sosa (ex arquero de Vélez). Él me invita al hotel a tomar algo. Cuando llego, Sosa estaba acompañado por otros tres compañeros”.

La periodista que denunció a los exjugadores de Vélez, Osorio, Cufré, Sosa y Florentín. Foto: NA.

Además, mencionó que fueron pocas las bebidas ingeridas cuando perdió el control de su cuerpo: “Quedé dormida por momentos, por momentos sentía frío, momentos en los que el cuerpo no me respondía a lo que la cabeza decía, sentía mareos, sentía vergüenza durante los abusos, porque mientras me estaban abusando dos jugadores yo miraba a la otra cama como diciendo: no me gusta lo que está pasando ayúdenme”.

Y siguió en su relato: “Sentía que tenía fuerza, pero no sé qué tanta fuerza tenía en ese momento. Me sentía como una milanesa que la ponen en cuatro y el abuso continuaba y no tenía voz, más que para decir no”. La denuncia también mencionó sus sentimientos posteriores: “Estaba mareada, tenía que mover los dedos con mucho control para poder escribir”.

Sebastián Sosa. Foto: NA.

“Al otro día me levanto y empiezo a sangrar. Algo se me estaba gestando dentro como diciendo que lo que había pasado anoche no estaba bien”, recordó. La periodista deportiva mencionó que “me levanté con una sensación de bronca, de impotencia y de angustia pensando porqué me hicieron lo que me hicieron y eso fue lo que le pregunté a Sosa”.

Y se lamentó con bronca por la respuesta que recibió por parte del ex arquero de Vélez: “¿Qué grado de perversidad puede tener una persona para escuchar lo que yo le decía y responderme -pero si yo te ví bien-?”.

“Me sacaron mi profesión, mi sueño de formar una familia, mis proyectos. ¿Quién me va a querer? Me llenaron de culpa”, expresó con mucho dolor.

Cabe recordar que los cuatro denunciados fueron detenidos, pero al poco tiempo liberados, lo que les permitió seguir con su carrera como si nada. Ella, por su parte, no pudo retomar su trabajo como periodista deportiva en Tucumán, así como tampoco reconectarse con su vida sexual y sentimental.

Osorio, Cufre y Florentín podrán regresar a sus domicilios correspondientes. Foto: NA

“Perdí a mis amigas de toda la vida. La fiscalía se encargó de cumplir a la defensa todos los antojos de todas las testimoniales que querían, llamaron a todas y son cosas que van interviniendo en la relación, desgasta. Se hizo muy mediático todo. No es fácil un proceso tan injusto para la víctima y para su entorno”, lamentó.

La denunciante tuvo dos intentos de suicidio desde que realizó la denuncia. La primera vez ocurrió cuando allanaron su casa, por una contradenuncia por falso testimonio. “Tengo ataques de pánico muy seguido, me veo perdida en la vida, muy seguido no sé para dónde caminar. me proyecto a futuro y digo quien va a querer estar conmigo. Me pusieron el título de gato y de un montón de atrocidades. ¿Cómo sigo mi vida? ¿Cómo me rearmo?“, indicó.

Abiel Osorio, José Florentín y Brian Cufré. Fotos: NA.

“Yo hace 21 meses que vengo de rodillas pidiendo justicia mientras Florentín está en Paraguay jugando al fútbol”, expresó con enojo por los permisos que recibieron los futbolistas para seguir su carrera.

Y completó sobre su estado actual, tras denunciar a los jugadores que estaban en Vélez en ese momento: “¿Sabes qué pasa? me invitan a salir chicos, se enteran quién soy y se van. Estoy quemada por culpa de la justicia. La noche del abuso me quitaron todo y la justicia tucumana se encargó de quitarme más cosas al no hacer nada. Estoy agotada psíquica y mentalmente. No puedo más”.