Marcos Conigliaro, ídolo de Estudiantes. Foto: NA

Marcos Conigliaro, autor de uno de los goles más importantes en la historia de Estudiantes de La Plata, murió a los 83 años.

El recordado delantero marcó el gol en el histórico triunfo del Pincha ante el Manchester United, por la ida de la Copa Intercontinental 1968, que finalmente terminaría en manos del equipo de La Plata.

“Con mucho dolor y hondo pesar el Club Estudiantes de La Plata despide a Marcos Conigliaro, histórico delantero del equipo Campeón del Mundo y un emblema insoslayable de nuestra historia. Marcos escribió la historia grande del club y dejó un legado único en la institución. Hasta siempre, Héroe de Old Trafford, que en paz descanses en nuestro cielo lleno de gloria”, lo recordó el León en sus redes sociales.

La carrera de una gloria pincha

El ex delantero nació el 9 de diciembre de 1942 en Quilmes y fue justamente en el equipo que lleva el mismo nombre donde debutó como profesional con solo 16 años, en 1959.

Marcos Conigliaro Foto: Redes sociales

Luego de su paso por el “Cervecero” llegó a Independiente, donde se desempeñaría entre 1962 y 1963 y ganaría el Campeonato de Primera División 1963, para luego jugar en Chacarita durante 1964 y finalmente llegar a Estudiantes de La Plata en 1965.

En el “Pincha” jugó hasta 1970 y sería su etapa más exitosa como jugador, ya que en el equipo de La Plata conquistó la el Torneo Metropolitano 1967, la Copa Libertadores 1968, 1969 y 1970, la Copa Intercontinental 1968 y la Copa Interamericana 1969.

Gol de Marcos Conigliaro para Estudiantes ante Manchester United por la Copa Intercontinental. Foto: Redes sociales

Sus últimos equipos fueron Gallos de Jalisco de México (1970-1972), KSV Outdenaarde de Bélgica (1972-1974) y Lugano de Suiza, donde se retiró en 1975.