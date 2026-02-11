Edwuin Cetré, Estudiantes. Foto: Instagram ligaprofesionalafa

Edwuin Cetré era el gran objetivo de Boca para el cierre del mercado de pases. Cuando todo estaba encaminado para su llegada, desde el Xeneize habrían descartado su incorporación, producto de un resultado negativo en una prueba.

Por qué se cayó el pase de Edwuin Cetré a Boca

A pesar de haber conseguido un acuerdo entre los clubes y con el jugador, el problema estuvo en la revisión médica privada. Más allá de los estudios que se hacen una vez que se concreta el pase, se suelen hacer pruebas en la previa a su presentación, de manera privada.

Edwin Cetré; Estudiantes de La Plata. Foto: NA.

El jugador de 28 años no pasó de la manera que esperaba Boca los estudios, lo que también habría hecho caer su incorporación a Athletico Paranaense de Brasil, en los últimos meses.

Periodistas como Leandro “Tato” Aguilera y Cesar Luis Merlo ya dieron por caída la operación.

Teniendo historial en cuanto a pases caídos por inconvenientes en las revisiones médicas, Boca optó por realizarle estudios exhaustivos al extremo de Estudiantes, los cuales arrojaron datos que no coinciden con los criterios médicos del Xeneize.

El refuerzo apuntado por Riquelme Foto: @juampireynoso

Cabe recordar que medios vinculados a Athletico Paranaense de Brasil habían mencionado “problemas en los exámenes cardiológicos”, aunque no se confirmó que en Boca haya ocurrido lo mismo.

Con el traspaso acordado por el 100% de la ficha, la cual se divide en mitades iguales entre Estudiantes y el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, ahora la decisión está en manos de la dirigencia del club “Azul y Oro”.

El refuerzo apuntado por Riquelme Foto: @juampireynoso

En horas clave del mercado de pases, el Consejo de Fútbol que encabeza el presidente Juan Román Riquelme deberá determinar si abona cerca de cinco millones de dólares por el colombiano, si se modifican las condiciones o si el problema médico sufrido por el delantero hace caer su incorporación.

Los futbolistas colombianos que pasaron por Boca

A pesar de la caída del pase de Edwuin Cetré, la relación entre Boca y Colombia tiene mucha historia. Los hinchas se habían ilusionado con su posible llegada, tanto por su rendimiento como por los logros conseguidos por sus compatriotas décadas atrás.