Edwin Cetré; Estudiantes de La Plata. Foto: NA.

Boca Juniors sufre una delicada situación en el frente de ataque que no para de empeorar. Claudio Úbeda cuenta con siete bajas entre ausencias y lesiones y las recientes noticias sobre Exequiel Zeballos no generan ilusión en el Xeneize. Frente a esto, Juan Román Riquelme pisó el acelerador en las negociaciones con Estudiantes por Edwuin Cetré, el delantero colombiano que ya había sido apuntado por el club azul y amarillo.

El refuerzo apuntado por Riquelme Foto: @juampireynoso

Según fuentes internas, desde las oficinas de La Boca estarían trabajando en la preparación de una oferta formal por el extremo colombiano de 28 años, que fue figura en el Estudiantes campeón del año pasado. El interés resurgió tras haberse dado a conocer la noticia de que se cayó su pase a Atlético Paranaense.

Las bandas del Xeneize son un sector a reforzar según los refuerzos apuntados durante este mercado de pases: Marino Hinestroza, Kevin Serna y ahora Edwuin Cetré. Desde Boca consideran que necesitan alguien que rompa por afuera, encare en el uno contra uno y aporte peso ofensivo.

En este contexto, una imagen rescatada de hace algunos años aportó un dato llamativo. Cetré ya vistió una camiseta de Boca, aunque no la del club argentino. Ese año integró Boca Juniors de Cali, institución donde realizó parte de sus inferiores y fue parte de la categoría 99.

El equipo colombiano fue fundado en 1937 como homenaje al Xeneize y llegó a participar de la máxima división del país. Sin embargo, desde 1957 se dedicó principalmente a la formación de juveniles como escuela de fútbol, y recién regresó al plano profesional en 1999. En la actualidad, compite en la segunda división del fútbol colombiano.

Parece que los caminos de Cetré y la casaca azul y amarilla estaban destinados a unirse. Mientras Boca busca soluciones en el apartado ofensivo, el futbolista de Estudiantes de La Plata figura como una alternativa con fuerza, y aquella foto de su pasado ilusiona a los hinchas con que su llegada pueda llegar a concretarse.

Los futbolistas colombianos que pasaron por Boca

La relación entre el fútbol colombiano y Boca Juniors es un romance que ha marcado épocas doradas y que, en este 2026, abre una nueva página con la llegada de Edwuin Cetré. La historia xeneize no se entendería igual sin la garra, el despliegue y la técnica de los nacidos en Colombia, quienes desde finales de los años 80 han encontrado en la Ribera su segundo hogar.