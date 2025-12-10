La AFA designó a Nicolás Ramírez como árbitro para la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

El juez había sido designado para dirigir la final del Apertura entre Platense y Huracán, pero debió ausentarse debido a que sufrió una lesión muscular. Este año, dirigió el Superclásico en La Bombonera.

Nicolás Ramírez, el árbitro de la final. Foto: IMAGO/PHOTOxPHOTO via Reuters Co

La final entre Racing y Estudiantes para definir al campeón del Torneo Clausura ya tiene todo definido. Este miércoles, la AFA definió quién será el árbitro principal del partido.

El elegido es Nicolás Ramírez, quien no tuvo participación en las semifinales y que estará acompañado por Gabriel Chade, Maximiliano Del Yesso, Pablo Dóvalo y Mariana Dure. Por su parte, en el VAR estarán Héctor Paletta y Hernán Mastrángelo.

Nicolás Ramírez, el árbitro de la final del Torneo Clausura. Foto: REUTERS

Ramírez había sido designado para dirigir la final del Torneo Apertura entre Platense y Huracán, pero debió ausentarse debido a que sufrió una lesión muscular grado dos en la cara posterior de la pierna izquierda.

En su lugar, Facundo Tello se hizo cargo del partido decisivo, que tuvo al “Calamar” como campeón por primera vez en su historia.

Este año, Ramírez fue el árbitro designado para dirigir el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera por el Torneo Clausura y que terminó con victoria 2-0 para el “Xeneize”.

Nicolás Ramírez, árbitro. Foto: NA

Todo lo que tenés que saber de la final entre Racing y Estudiantes

Cuándo y dónde se juega

La final por el Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes se jugará el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Los árbitros para la final del Torneo Clausura

Sábado 13 de diciembre

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Dure

VAR: Hector Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo

En caso de empate, ¿hay penales o tiempo extra?

En caso de igualdad tras los 90 minutos, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15′). De persistir la igualdad, se llevará a cabo una definición por penales.

Cómo llegan Racing y Estudiantes a la final

Racing viene de ganarle a Boca 1-0 en La Bombonera con gol de Adrián Maravilla Martínez, mientras que Estudiantes se impuso en el clásico de La Plata ante Gimnasia también por 1-0 y como visitante con un tanto de Tiago Palacios.