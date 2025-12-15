Con la mira en la Libertadores: tras la salida de Ariel Holan, Rosario Central anunció a Jorge Almirón como nuevo entrenador

Quien supo dirigir a San Lorenzo y Boca Juniors, entre otros, será el encargado de darle indicaciones a Ángel Di María en la competición más importante del continente.

Jorge Almirón. Foto: NA.

En medio de la expectativa por la participación en la Copa Libertadores 2026, la dirigencia de Rosario Central cerró un acuerdo con Jorge Almirón tras la inesperada salida de Ariel Holan.

El experimentado entrenador de 54 años regresa al fútbol argentino, tras un último paso por Boca Juniors, con el objetivo de alzar el trofeo más deseado junto a Ángel Di María.

Jorge Almirón, nuevo entrenador de Rosario Central. Foto: X @RosarioCentral

El ciclo de Almirón en el fútbol chileno -su última experiencia, donde dirigió a Colo-Colo- concluyó en agosto tras una serie de resultados adversos, pese a que el técnico había conquistado el campeonato nacional y la Supercopa, además de alcanzar los cuartos de final de la Libertadores. Durante su paso por el club chileno, el entrenador con pasado en Lanús estuvo al frente en 83 partidos.

Holan, por su parte, consideró que su ciclo en Rosario Central cumplió una etapa: “Es un hasta pronto, hasta luego. Muchas cosas que implementamos en conjunto con el club quedarán selladas de acá en adelante para seguir con esa metodología. Mejoramos en un montón de aspectos. Sentamos bases, no de una reinvención, pero fuimos mejorando en la forma de jugar”, dijo. Sobre el trabajo con las divisiones inferiores, afirmó que su paso por Central fue “el primer eslabón de una cadena”.

Los números de Jorge Almirón

En total, contemplando toda su carrera como entrenador, Jorge Almirón dirigió 536 partidos, con 217 victorias, 161 empates y 158 derrotas, lo que representa un 50,5% de eficacia. El Nacido en San Miguel conducirá con Central su 12º equipo de primera división, el séptimo en el país.

Almirón consiguió en Lanús nada menos que tres títulos, todos en 2016: Copa Bicentenario, Supercopa Argentina y Torneo Primera División. Incluso arañó la Copa Libertadores en 2017.

Jorge Almirón no ganó ningún título durante su etapa en Boca. Foto: Reuters.

En Colo Colo fueron dos y ambos en 2024: el de Primera División y la Supercopa de Chile.

En Boca, si bien no alzó ningún título, fue subcampeón de la Copa Libertadores 2023.

La carrera como entrenador de Jorge Almirón

Su carrera como entrenador inició luego de finalizar su carrera como futbolista en Dorados de Sinaloa, donde se haría cargo del primer equipo mexicano. Posteriormente, entrenó a los clubes mexicanos de segunda división Veracruz y Correcaminos.

Más tarde en el tiempo, dirigiría a Defensa y Justicia hasta junio de 2013, su primer club argentino, aunque en la B Nacional, donde dejó su cargo para asumir en Tijuana hasta diciembre de 2013.

Luego pasó en la temporada 2013/14 por Godoy Cruz, en la 2014/15 por Independiente, en la 2016/18 por Lanús, en 2018 por Atlético Nacional (Colombia), en la 2018/19 por San Lorenzo, en la 2019/20 por Al Shabab (Arabia Saudita), en la 2020/21 por Elche (España), en 2022 regresó a Lanús, en la 2022/23 de nuevo por Elche (España), en 2023 por Boca y en la 2024/25 por Colo Colo (Chile).