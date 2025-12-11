Final inesperado: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central y hay sorpresa en el fútbol argentino

Tras el campeonato otorgado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por ser el equipo con más puntos de la tabla anual, Rosario Central anunció la salida de Ariel Holan como director técnico.

Dejó de ser entrenador de Rosario Cental. Foto: Noticias Argentinas

Rosario Central anunció que Ariel Holan dejó de ser el entrenador del equipo y la noticia impactó de lleno en el ambiente del fútbol argentino. El comunicado oficial fue publicado en horas del mediodía del jueves 11 de diciembre a pocas semanas de dos hechos que atravesaron al club: el título otorgado por AFA por ser el equipo con más puntos de la tabla anual; y la eliminación con Estudiantes de La Plata en los playoffs del Torneo Clausura.

“Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, escribieron en las redes sociales oficiales de Rosario Central.

Rosario Central fue reconocido como campeón de la LPF 2025. Foto: X

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las dos partes decidieron dar por cerrado el vínculo que finalizaba a fin de año de común acuerdo y en buenos términos. Holan consiguió la Copa de Liga 2025 al finalizar primero en la tabla anual y el Canalla deberá reacondicionarse con un nuevo director técnico de cara a 2026, año en el que disputará nada menos que la Copa Libertadores, además de las competencias locales.

El recorrido de Ariel Holan como entrenador de Rosario Central

Ariel Holan logró consolidar un buen grupo y un equipo que desplegó un positivo rendimiento dentro de la cancha bajo el ala de su líder futbolístico y capitán, Ángel Di María. El exentrenador de Independiente dirigió 42 partidos, ganó 22, perdió 7 y empató 13, obteniendo entre el 52 y 55% de triunfos.

Por qué se fue Holan de Rosario Central

La salida de Holan de Rosario Central sorprendió al fútbol argentino por su buen 2025. Los distintos rumores que rodean al Canalla indican que su continuidad estaba condicionada a una negociación que se volvió más compleja de lo esperado por diferencias en los objetivos de cara a 2026.

El director técnico campeón de la Sudamericana con Independiente buscaba definiciones concretas sobre la conformación del plantel, la permanencia de futbolistas fundamentales y las altas necesarias para competir a nivel internacional en la Copa Libertadores.

El desacuerdo con la dirigencia no pasó por lo económico, sino por la planificación y la organización deportiva: Holan aspiraba a un rumbo preciso caracterizado por refuerzos puntuales, una estructura estable y resoluciones rápidas para mantener al equipo en un nivel competitivo.

Las demoras fueron tan evidentes que jugadores con contratos por finalizar en diciembre no recibieron ningún contacto para evaluar su renovación. Ese aspecto encendió alertas en el cuerpo técnico y comprendió que había un distanciamiento entre lo que ellos querían y lo que podía ofrecer la institución.