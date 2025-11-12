Fórmula 1: Audi presentó el concepto de su monoplaza para la temporada 2026 con un detalle característico de la marca

La firma alemana abrió las puertas de su fábrica en Neuburg an der Donau, donde permitió conocer de cerca la infraestructura y el desarrollo tecnológico que desplegó para llegar a la máxima categoría del automovilismo. Mirá las imágenes.

Audi presentó el Audi R26 Concept para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Michaela Stache)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 va tomando cada día más color. Justamente, este miércoles, Audi presentó un adelanto del proyecto de su monoplaza para la próxima campaña de la máxima categoría del automovilismo, que será histórica para la firma alemana.

Audi presentó el Audi R26 Concept para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Michaela Stache)

En el Brand Experience Center, la escudería alemana presentó el Audi R26 Concept, un concepto que cuenta con los característicos colores de la marca: gris, negro y rojo. Es importante aclarar no es el diseño definitivo, ya que aún resta verlo con los sponsors.

Además de mostrar el concepto de su monoplaza, durante la jornada, la firma alemana abrió las puertas de su fábrica en Neuburg an der Donau, donde permitió conocer de cerca la infraestructura y el desarrollo tecnológico que Audi desplegó para llegar a la F1.

Los directivos y pilotos de Audi junto al R26 Concept para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Michaela Stache)

El evento público contó con la presencia de figuras claves para la estructura de la marca, entre ellas, el CEO de Audi, Gernot Döllner, y Mattia Binotto y Jonathan Wheatley, responsables de la escudería Sauber, que se fusionará con la firma alemana, a partir de 2026.

Además de los directivos de la flamante escudería, también estuvieron presentes los dos pilotos, quienes ya están confirmados para la próxima temporada de la F1: el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, encargados de manejar el Audi R26.

Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, los dos pilotos de Audi para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Michaela Stache)

“Este es el proyecto más emocionante del automovilismo, si no de todos los deportes. El objetivo es claro: luchar por campeonatos para 2030. Este camino requiere tiempo, el equipo adecuado y una mentalidad de mejora continua”, expresó Binotto, durante el evento.

La llegada de Audi a la Fórmula 1

El arribo de Audi a la máxima categoría del automovilismo coincide con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica en 2026. La marca alemana consolidó su posición en el campeonato tras adquirir, a comienzos de 2025, la totalidad del Grupo Sauber en Suiza.

Gris, negro y rojo, los colores del Audi R26 Concept. Foto: Reuters (Michaela Stache)

Entre otras relevancias, Audi tendrá su propio motor. De esta manera, la firma teutona se suma a la élite de fabricantes presentes en la F1, integrándose como la séptima marca junto a: Ferrari, McLaren, Mercedes, Alpine, Aston Martin y Cadillac.