Fórmula 1: cuándo inicia la temporada 2026, el calendario completo de las 24 carreras y la aparición de Cadillac
La próxima campaña de la máxima categoría del automovilismo, que contará con la presencia del argentino Franco Colapinto, traerá interesantes cambios, entre ellos, cambios en los vehículos y el fin del DRS. El próximo año, 22 pilotos competirán por el título que defenderá Lando Norris.
La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya bajó su telón con la consagración de Lando Norris (McLaren) en el Gran Premio de Abu Dhabi. Luego de ello, los fanáticos ya comienzan a preguntarse cuándo comienza la próxima campaña, la cual traerá interesantes cambios.
En este contexto, la temporada 2026 de la F1, que tendrá la presencia de Franco Colapinto en Alpine, llegará con: un nuevo reglamento de monoplazas, motores, el fin del DRS (Drag Reduction System) y la implementación de la escudería estadounidense Cadillac.
A diferencia de las recientes campañas, que contaban con una sola semana de pruebas, el próximo año tendrá un aumento significativo en el tiempo de pista para que las escuderías pongan a punto las nuevas unidades de potencia y chasis.
En total, habrá un total de tres sesiones de pruebas divididas entre España y Bahréin, pero una de ellas siendo totalmente privada. A continuación, el calendario con las fechas de los tests en los circuitos de Barcelona-Cataluña y Sakhir.
Barcelona-Cataluña: del 26 al 30 de enero de 2026
- Será un “shakedown” extendido de cinco días, marcando el regreso de la pretemporada al trazado catalán, ideal para la logística de los equipos europeos. Allí, no se permitirá la presencia de prensa o público y será a puertas cerradas.
Sakhir: del 11 al 13 de febrero de 2026
- La segunda tanda se traslada al Medio Oriente para buscar condiciones de clima más representativas de carrera. Será a puertas abiertas con transmisión de F1 TV.
Sakhir: del 18 al 20 de febrero de 2026
- La tercera y última oportunidad para afinar detalles antes del comienzo oficial del campeonato. También contará con transmisión de F1 TV.
¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?
Como es habitual en cada año, la próxima temporada de la Fórmula 1 dará inicio el domingo 8 de marzo de 2026, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia, en el circuito Albert Park, en la ciudad de Melbourne.
En sintonía, la campaña entrante de la máxima categoría del automovilismo contará con un total de 24 Grandes Premios, donde se destaca la presencia del Gran Premio de México y Brasil, en América Latina.
El cronograma de las 24 carreras que tendrá la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia (Melbourne): 6-8 de marzo
- Gran Premio de China (Shanghái): 13-15 de marzo
- Gran Premio de Japón (Suzuka): 27-29 de marzo
- Gran Premio de Bahréin (Sakhir): 10-12 de abril
- Gran Premio de Arabia Saudita (Jeddah): 17-19 de abril
- Gran Premio de Miami (Miami Gardens): 1-3 de mayo
- Gran Premio de Canadá (Montreal): 22-24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco (Montecarlo): 5-7 de junio
- Gran Premio de Barcelona-Cataluña (Montmeló): 12-14 de junio
- Gran Premio de Austria (Spielberg): 26-28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone): 3-5 de julio
- Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps): 17-19 de julio
- Gran Premio de Hungría (Budapest): 24-26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos (Zandvoort): 21-23 de agosto
- Gran Premio de Italia (Monza): 4-6 de septiembre
- Gran Premio de España (Madrid): 11-13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú): 25-27 de septiembre
- Gran Premio de Singapur (Marina Bay): 9-11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 23-25 de octubre
- Gran Premio de México (Hermanos Rodríguez): 30 de octubre - 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil (Interlagos): 6-8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas (Las Vegas Strip): 19-21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar (Lusail): 27-29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina): 4-6 de diciembre
Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1 para 2026
Una de las noticias más impactantes dentro del mundo de la Fórmula 1 fue la irrupción de Cadillac como nueva escudería para la temporada 2026. La lujosa marca estadounidense de autos debutará en la máxima categoría con motores Ferrari. Se prevé que fabrique sus propios para 2028.
Bajo el nombre de Cadillac Formula 1 Team, la flamante escudería ya confirmó a sus dos pilotos para la próxima campaña: el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, y el finlandés Valtteri Bottas, dos corredores con una amplia trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.