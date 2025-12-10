Fórmula 1: cuándo inicia la temporada 2026, el calendario completo de las 24 carreras y la aparición de Cadillac

La próxima campaña de la máxima categoría del automovilismo, que contará con la presencia del argentino Franco Colapinto, traerá interesantes cambios, entre ellos, cambios en los vehículos y el fin del DRS. El próximo año, 22 pilotos competirán por el título que defenderá Lando Norris.

Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: X @F1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya bajó su telón con la consagración de Lando Norris (McLaren) en el Gran Premio de Abu Dhabi. Luego de ello, los fanáticos ya comienzan a preguntarse cuándo comienza la próxima campaña, la cual traerá interesantes cambios.

En este contexto, la temporada 2026 de la F1, que tendrá la presencia de Franco Colapinto en Alpine, llegará con: un nuevo reglamento de monoplazas, motores, el fin del DRS (Drag Reduction System) y la implementación de la escudería estadounidense Cadillac.

Franco Colapinto renovó con Alpine y correrá en la Fórmula 1 durante 2026. Foto: Reuters (Thomas Shea)

A diferencia de las recientes campañas, que contaban con una sola semana de pruebas, el próximo año tendrá un aumento significativo en el tiempo de pista para que las escuderías pongan a punto las nuevas unidades de potencia y chasis.

En total, habrá un total de tres sesiones de pruebas divididas entre España y Bahréin, pero una de ellas siendo totalmente privada. A continuación, el calendario con las fechas de los tests en los circuitos de Barcelona-Cataluña y Sakhir.

Barcelona-Cataluña: del 26 al 30 de enero de 2026

Será un “shakedown” extendido de cinco días, marcando el regreso de la pretemporada al trazado catalán, ideal para la logística de los equipos europeos. Allí, no se permitirá la presencia de prensa o público y será a puertas cerradas.

Sakhir: del 11 al 13 de febrero de 2026

La segunda tanda se traslada al Medio Oriente para buscar condiciones de clima más representativas de carrera. Será a puertas abiertas con transmisión de F1 TV.

Sakhir: del 18 al 20 de febrero de 2026

La tercera y última oportunidad para afinar detalles antes del comienzo oficial del campeonato. También contará con transmisión de F1 TV.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Como es habitual en cada año, la próxima temporada de la Fórmula 1 dará inicio el domingo 8 de marzo de 2026, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia, en el circuito Albert Park, en la ciudad de Melbourne.

Lando Norris en el Gran Premio de Australia 2025. Foto: Reuters.

En sintonía, la campaña entrante de la máxima categoría del automovilismo contará con un total de 24 Grandes Premios, donde se destaca la presencia del Gran Premio de México y Brasil, en América Latina.

El cronograma de las 24 carreras que tendrá la Fórmula 1 en 2026

Gran Premio de Australia (Melbourne): 6-8 de marzo Gran Premio de China (Shanghái): 13-15 de marzo Gran Premio de Japón (Suzuka): 27-29 de marzo Gran Premio de Bahréin (Sakhir): 10-12 de abril Gran Premio de Arabia Saudita (Jeddah): 17-19 de abril Gran Premio de Miami (Miami Gardens): 1-3 de mayo Gran Premio de Canadá (Montreal): 22-24 de mayo Gran Premio de Mónaco (Montecarlo): 5-7 de junio Gran Premio de Barcelona-Cataluña (Montmeló): 12-14 de junio Gran Premio de Austria (Spielberg): 26-28 de junio Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone): 3-5 de julio Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps): 17-19 de julio Gran Premio de Hungría (Budapest): 24-26 de julio Gran Premio de Países Bajos (Zandvoort): 21-23 de agosto Gran Premio de Italia (Monza): 4-6 de septiembre Gran Premio de España (Madrid): 11-13 de septiembre Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú): 25-27 de septiembre Gran Premio de Singapur (Marina Bay): 9-11 de octubre Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 23-25 de octubre Gran Premio de México (Hermanos Rodríguez): 30 de octubre - 1 de noviembre Gran Premio de Brasil (Interlagos): 6-8 de noviembre Gran Premio de Las Vegas (Las Vegas Strip): 19-21 de noviembre Gran Premio de Qatar (Lusail): 27-29 de noviembre Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina): 4-6 de diciembre

Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1 para 2026

Una de las noticias más impactantes dentro del mundo de la Fórmula 1 fue la irrupción de Cadillac como nueva escudería para la temporada 2026. La lujosa marca estadounidense de autos debutará en la máxima categoría con motores Ferrari. Se prevé que fabrique sus propios para 2028.

Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez, los dos pilotos de Cadillac Formula 1 Team. Foto: X @Cadillac_F1

Bajo el nombre de Cadillac Formula 1 Team, la flamante escudería ya confirmó a sus dos pilotos para la próxima campaña: el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, y el finlandés Valtteri Bottas, dos corredores con una amplia trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.