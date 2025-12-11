El sorprendente logro personal que consiguieron Franco Colapinto y George Russell en la Fórmula 1: de qué se trata

El argentino de Alpine y el británico de Mercedes fueron los únicos dos pilotos que lograron completar una temporada “limpia” a lo largo de los 24 Grandes Premios de 2025. Conocé los detalles mínimos que separaron a cada uno y por qué es tan relevante.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1.Amr Alfiky Foto: Reuters (Amr Alfiky)

La temporada 2025 de la Fórmula 1 finalizó con el Gran Premio de Abu Dhabi, que tuvo como ganador a Max Verstappen (Red Bull), y como campeón a Lando Norris (McLaren), quien consiguió su primer Mundial de Pilotos en la máxima categoría.

A pesar de su irregular desempeño con Alpine, el argentino Franco Colapinto y el británico George Russell (Mercedes) fueron los únicos dos pilotos de la parrilla sin DNF. ¿Qué significa esto? Significa que finalizaron todas las carreras de la temporada 2025.

Franco Colapinto y George Russell, los únicos dos pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 sin DNF. Foto: Instagram @F1.

A diferencia de Colapinto, Russell completó las 1.442 vueltas que tuvieron los 24 Grandes Premios; le faltaron dos vueltas para firmar una campaña perfecta. Por su parte, el joven pilarense acumuló 1.049 vueltas, 382 menos que su par británico.

La diferencia entre Colapinto y Russell se encuentra en las primeras seis carreras del año, donde Franco fue piloto de reserva de Alpine (el titular fue Jack Doohan). Las 52 restantes pertenecen al GP de Gran Bretaña, donde no pudo largar por una falla mecánica.

Franco Colapinto terminó la temporada 2025 de la Fórmula 1 sin DNF. Foto: Instagram @F1.

De esta forma, el joven argentino demostró una destacada mejoría respecto a su temporada debut con Williams, en la cual sufrió un duro accidente en el GP de Brasil, y tuvo que abandonar en Qatar y Abu Dhabi tras ser chocado por Esteban Ocon y Oscar Piastri, respectivamente.

El histórico récord que consiguió Colapinto en el GP de Las Vegas

Después del GP de Las Vegas, Colapinto se convirtió en el tercer argentino con más vueltas en la máxima categoría del automovilismo, ya que alcanzó las1.333 vueltas y superó las1.296 que, ostentaba hasta ese momento, el emblemático Froilán González.

Franco Colapinto se convirtió en el tercer piloto argentino con más vueltas en la Fórmula 1. Foto: X @F1

El pilarense ingresó al podio en tercer lugar y quedó por debajo de Juan Manuel Fangio (3.022), quien fue el primer piloto de la historia en alcanzar los 5 títulos mundiales, una marca que recién fue alcanzada y superada por Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

En el primer puesto del podio se ubica Carlos Reutemann, el histórico piloto santafecino que, entre 1972 y 1982, sumó un total de 6.986 vueltas. A lo largo de su carrera, el ‘Lole’, como era apodado Reutemann, ganó 12 carreras, hizo 45 podios y 6 pole position.

