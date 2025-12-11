Boca se renueva: los 26 futbolistas que volverán de sus préstamos a fin de año

El plantel del Xeneize se aumentará notablemente, luego de que un numeroso grupo de jugadores retorne al club tras distintas cesiones.

Muchos jugadores regresarán a Boca en 2026.

Boca espera el regreso a los entrenamientos en los primeros días del 2026. Tras terminar la temporada con la derrota ante Racing en el Torneo Clausura, y ante la duda sobre lo que ocurrirá con Claudio Úbeda como entrenador, hay una certeza: regresa un extenso listado de futbolistas al club.

Por falta de minutos, lejano al gusto de los entrenadores o simplemente para ganar experiencia, el Xeneize tiene buena parte de su plantel en otros equipos a préstamo. Muchos de ellos retornarán al club a fin de año, por lo que la dirigencia y el cuerpo técnico deberán tomar una decisión.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca. Foto: NA

El total de futbolistas cedidos es de 31, aunque 26 regresan en diciembre. Los que permanecen lejos de Boca serán Maximiliano Zalazar en Gimnasia, Nazareno Solís en Deportivo Madryn, Mauricio Benítez en Royal Antwerp de Bélgica, Marcelo Saracchi en Celtic de Escocia y Walter Molas en U. Concepción de Chile.

Está claro que no todos los futbolistas que retornan se quedarán en el club, ya que algunos se destacaron en sus clubes y buscan ser retenidos. Renzo Giampaoli en Gimnasia y Jabes Saralegui en Tigre mostraron buenos rendimientos, por lo que podrían extenderse sus sesiones.

Sin embargo, hay otros casos que perdieron lugar y no fueron tenidos en cuenta, por lo que permanecen en Boca o buscarán un nuevo club. Algunos ejemplos son Marcelo Weigandt en Inter Miami, Juan Ramírez en Lanús, Norberto Briasco en Gimnasia y Nicolás Orsini en Platense.

Marcelo Weigandt; Inter Miami. Foto: X @InterMiamiCF.

Todos los jugadores que tienen que volver a Boca en enero