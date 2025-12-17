El dólar estaba $6 y el mundo conocía al papa Francisco: cómo era la vida el último año en que Boca y River no sumaron un título

El fútbol argentino cerrará el 2025 con un dato que causa preocupación desde Núñez a La Boca, ya que ninguno de los dos clubes más grandes del país lograron salir campeones en un año calendario, algo que no ocurría hace más de una década.

Ni Boca ni River sumaron títulos en 2025. Foto: NA

El fútbol argentino cerrará el 2025 con un dato que causa preocupación desde Núñez a La Boca, ya que ni River Plate ni Boca Juniors lograron salir campeones en un año calendario, algo que no ocurría hace más de una década.

Los de Marcelo Gallardo empezaron el año perdiendo con Talleres la definición de la Supercopa Internacional. Además, fueron eliminados del Torneo Apertura por Platense y del Clausura por Racing, ambas ocasiones en cuartos de final. En la Copa Argentina su verdugo fue Independiente Rivadavia, mientras que en el plano internacional, Palmeiras le puso fin al sueño de sumar una nueva estrella.

Por su parte, Boca comenzó el año siendo eliminado de la Libertadores por Alianza Lima en la Fase 2, bajo la conducción de Fernando Gago. En el Apertura cayó ante Independiente en cuartos de final, mientras que su salida del Clausura fue contra Racing en semis, ya con Claudio Úbeda de DT, en reemplazo del fallecido Miguel Ángel Russo. En la Copa Argentina caería ante Vélez.

River y Boca no sumaron títulos en 2025. Foto: NA

De esta manera, se da por finalizada la racha de éxitos por parte de los clubes más grandes de la Argentina, durante la cual ambos sumaron 30 títulos, tanto nacionales como internacionales.

Cuándo fue y cómo era la vida el último año que Boca y River no sumaron un título

El último antecedente de un año sin títulos de Boca ni River fue en 2013. Para poner en contexto cuánto ha cambiado desde entonces, cabe recordar que el dólar oficial alcanzó ese diciembre un valor de $6,52, mientras que el paralelo se vendía por encima de los diez pesos.

En cuanto al plano futbolístico, los campeones fueron:

Newell’s : dirigido por Gerardo “Tata” Martino, ganó Torneo Final

Vélez : triunfó en la Superfinal de la mano de Ricardo Gareca.

Arsenal : los dirigidos por Gustavo Alfaro obtuvieron la Copa Argentina.

Lanús : ganó la Copa Sudamericana bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto.

San Lorenzo: el último campeón del año se adjudicó el Torneo Inicial con Juan Antonio Pizzi en el banco de suplentes.

Además, en junio se consumó el descenso de Independiente a la Primera B Nacional por primera vez en su historia. También perdieron la categoría Unión y San Martín de San Juan. En contrapartida, Rosario Central lograría el ascenso a Primera de la mano de Miguel Ángel Russo.

Descenso de Independiente en 2013. Foto: NA

Por su parte, la Selección Argentina, bajo la conducción de Alejandro Sabella, conseguiría en septiembre clasificar al Mundial de Brasil 2014 tras golear 5-2 a Paraguay en Asunción. Pese a un gran año de Lionel Messi, el Balón de Oro se lo llevaría Cristiano Ronaldo, su más grande rival.

Hechos destacados del 2013

El 13 de marzo de ese año tendría lugar un hecho histórico: el argentino Jorge Bergoglio fue consagrado Papa en El Vaticano, para tener más de 10 años de liderazgo bajo el nombre de Francisco I.

Otra argentina que hizo historia en 2013 fue Máxima Zorreguieta, quien el 30 de abril se convirtió en reina consorte de Países Bajos tras la coronación de su esposo, Guillermo I.

Noviembre traería consigo grandes pérdidas para el mundo del espectáculo: el 5 de ese mes fallecía el actor y humorista Juan Carlos Calabró, mientras que 20 días más tarde partía de este mundo Ricardo Fort.

En cuanto al plano político, se realizaron las elecciones legislativas, que significó un punto de inflexión para el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner debido a la derrota del Frente para la Victoria (FPV) en la provincia de Buenos Aires ante el emergente Frente Renovador liderado por Sergio Massa. Justamente ese año, la salud de la ahora expresidenta estaría en el ojo público, debido a que fue operada por un hematoma intracraneal.

Lastimosamente, 2013 también tuvo lugar para la tragedia. En junio, la adolescente Ángeles Rawson desapareció cuando regresaba a su casa y un día después fue hallada muerta en la planta del Ceamse de José León Suárez. Tras varios días de investigación y mediatización del caso, se resolvió la detención del portero de su edificio, Jorge Mangeri, acusado de perpetuar el crimen.

Además, ese mismo año se produjeron las terribles inundaciones en La Plata, con un registro de 400 mm de agua acumulada en tan solo cuatro horas. El desastre se cobró la vida de 89 personas.