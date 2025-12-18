Max Verstappen no usará más el 1: qué número eligió el tetracampeón de Fórmula 1 tras el título de Lando Norris

El piloto neerlandés, cuatro veces campeón de la máxima categoría del automovilismo, perdió el privilegio de llevar el número 1 después de la consagración de Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi. Conocé la respuesta dentro de la nota.

Max Verstappen, piloto de la escudería Red Bull de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

El campeón de la Fórmula 1 suele tener algunos privilegios a final de la temporada, entre ellos, la posibilidad de llevar el número 1 en su monoplaza. Frente a este eventualidad, el vigente ganador del Mundial de Pilotos, Lando Norris, tomó la decisión de llevarlo durante 2026.

Lando Norris le quitó el número 1 a Max Verstappen tras cuatro temporadas. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

En una especie de “efecto dominó”, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, quien llevó el número 1 en su coche durante cuatro temporadas, ya eligió cuál será su nuevo digito el próximo año. Si bien muchos pensaban que iba a ser el “33″, el neerlandés eligió otro.

¿Qué número eligió Verstappen? El “3″. “Es mi número preferido, además del 1. El 33 también me gusta, pero prefiero un 3 en lugar de dos. El 33 quizás representa doble fortuna, pero yo ya la tuve en la Fórmula 1″, confesó “Mad Max”, durante una entrevista en ‘Viaplay’.

Max Verstappen llevó el número 1 durante cuatro temporadas de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Gary Vazquez)

Verstappen había llevado el 33 durante su época en Toro Rosso, cuando destronó al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton en 2021. Ahora, llevará el “3″, un número que usó en el pasado Daniel Ricciardo, un excompañero suyo en Red Bull entre 2016 y 2018.

¿Qué número llevará Franco Colapinto durante 2026?

Al igual que 2025, Franco Colapinto llevará el número “43″ en su Alpine A526. Dicho digito es el mismo utilizó durante su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo con Williams Racing.

Ahora bien, ¿por qué Colapinto usa el 43? El joven pilarense lleva dicho número en homenaje a su padre, Aníbal Colapinto, quien lo usaba en su etapa como piloto de Turismo Nacional en la Argentina.

Franco Colapinto usa el número 43 en homenaje a su padre Aníbal. Foto: Reuters (Daniel Cole)

En sus inicios, el pilarense adoptó el 43, incluso usando variantes como 143 o 243 cuando era necesario. Además, es un número que estuvo con él en todas sus categorías, desde el karting hasta la Fórmula 1.

Su uso en la F1 fue histórico, ya que nadie lo había usado en muchos años, y fue la primera vez que un piloto con el 43 sumó puntos en la máxima categoría del automovilismo tras el 8° puesto en el GP de Azerbaiyán 2024.

Los números que llevarían los 22 pilotos de la Fórmula 1 en 2026

Lando Norris dejará vacante el número 4 para usar el 1, a partir de 2026. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)