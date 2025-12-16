Fórmula 1: la fecha de presentación del Alpine de Franco Colapinto para 2026 y todas las escuderías

La máxima categoría del automovilismo ya comienza a dar sus primeras pistas sobre los novedosos monoplazas del próximo año. Al igual que el año anterior, el francés Pierre Gasly será el compañero del argentino. Conocé todas las fechas para anotarlas en tu agenda.

Franco Colapinto a bordo de su Alpine en el circuito de Yas Marina. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

El 2025 no cumplió con las expectativas de Franco Colapinto, quien finalizó el año sin puntos con Alpine. A pesar de ello, era algo previsto, debido a que la escudería francesa había anunciado que todas sus inversiones y mejoras serían destinadas al monoplaza de 2026.

En este contexto, algunas escuderías de la máxima categoría del automovilismo ya revelaron la fecha de presentación de su próximo coche, entre ellas, Alpine, que presentará el nuevo A526 el próximo 23 de enero, en el circuito de Cataluña, donde se realizarán los primeros test.

El Alpine 2026 de Franco Colapinto será presentado el 23 de enero. Foto: Reuters (Daniel Cole)

Para 2026, la escudería francesa repetirá alineación: Pierre Gasly como piloto principal, y Colapinto disputando su primera temporada desde el principio, después de su debut con Williams a fines de 2024 y luego tras seis carreras de 2025 reemplazando a Jack Doohan.

La presentación de Red Bull y Racing Bulls - 15 de enero

El Red Bull de Max Verstappen durante la temporada 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Red Bull presentará la decoración del monoplaza de Max Verstappen e Isack Hadjar el jueves 15 de enero en Michigan (Estados Unidos). En las últimas temporadas, la escudería austríaca cambió muy poco la decoración, por lo que habría pocas novedades.

Lo más interesante de la presentación de Red Bull para 2026 será cómo añaden al coche la marca Ford, su nuevo socio de motores a partir del próximo año y que, de hecho, está detrás de la elección de Estados Unidos como lugar de presentación.

En el mismo evento, también se mostrará la decoración del coche de Racing Bulls para 2026. Será el monoplaza que conducirá como veterano Liam Lawson y el novato Arvid Lindbland, el británico recientemente ascendido de la Fórmula 2.

La presentación de Audi - 20 de enero

Audi presentó el Audi R26 Concept para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Michaela Stache)

Audi presentará su nueva identidad como Audi Revolut F1 Team el martes 20 de enero en Berlín. La firma alemana llega a la F1 tras una fusión con la escudería Sauber: mantendrá su fábrica de coches en Suiza y fabricará sus propios motores en Alemania.

Hasta el momento, Audi Revolut F1 Team fue el último equipo en anunciar su fecha. Se espera que presenten solo la decoración al ser seis días antes de los test de Barcelona, y el monoplaza, salvo sorpresa, será gris y negro con detalles en rojo.

La presentación de Cadillac - 8 de febrero, durante la transmisión del Superbowl

Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez, los dos pilotos de Cadillac Formula 1 Team. Foto: X @Cadillac_F1

Cadillac, la flamante escudería de la Fórmula 1, presentará su monoplaza de una forma peculiar: lo hará el domingo 8 de febrero durante la transmisión del Superbowl, la final de la liga nacional de fútbol americano.

El coche de 2026 será el primero del fabricante americano en la máxima categoría del automovilismo, ya que entran como undécimo equipo, que estará conformado por dos pilotos de experiencia: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

La presentación de Aston Martin - 9 de febrero

El Aston Martin de Fernando Alonso durante la temporada 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Gary Vasquez)

Aston Martin presentará su AMR26 el lunes 9 de febrero. Quizás, el monoplaza más esperado del año, ya que será el primero diseñado por el ingeniero británico Adrian Newey, y ante la revolución reglamentaria que supone la nueva temporada.

El novedoso AMR26 será piloteado por una antigua dupla de pilotos: el experimentado español Fernando Alonso, bicampeón de F1, y el canadiense Lance Stroll, hijo del propietario de Aston Martin, el multimillonario Lawrence Stroll.

Las escuderías que no anunciaron la fecha de presentación de su monoplaza

McLaren

Mercedes

Ferrari

Williams

Haas

El cronograma de las 24 carreras que tendrá la Fórmula 1 en 2026

Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: X @F1