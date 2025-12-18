Sorteo del repechaje de la Copa Libertadores 2026: contra quién jugará Argentinos Juniors en la Fase 2
El Bicho ya conoce su camino para intentar ingresar a la fase de grupos. Todos los cruces, en la nota.
Se realizó el primero de los sorteos de la Copa Libertadores 2026, que tuvo a Argentinos Juniors como uno de los animadores. Tras clasificar al repechaje, ya conoció a su rival, con el objetivo de meterse en la fase de grupos.
En el sorteo llevado adelante este jueves en Asunción, Paraguay, se conoció que Argentinos enfrentará a un rival de Ecuador en la Fase 2.
#AAAJ 🏆 Por la fase 2 de la @Libertadores, #ElSemilleroDelMundo 🌎 enfrentará a un representante de Ecuador, que se definirá en los próximos días. pic.twitter.com/D7voOLtcqG— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) December 18, 2025
Si bien no se confirmó el nombre del equipo, ya se sabe que será Barcelona o Liga de Quito, por lo que tendrá que realizar un extenso viaje en busca de la clasificación.
El “Bicho” será el único club argentino en disputar la instancia previa y comenzará su participación directamente en la segunda fase. Su rival saldrá del duelo entre Barcelona y Liga de Quito, que este domingo jugarán la última fecha de la liga ecuatoriana.
El empate clasificará de manera directa a Barcelona a la fase de grupos, mientras que Liga necesita una victoria para evitar el repechaje.
Por su posición en el puesto 47 del ranking de Conmebol, Argentinos Juniors definirá la serie como local en el estadio Diego Armando Maradona. El cruce se jugará a ida y vuelta y la revancha se disputará en la cancha del mejor ubicado en la tabla general.
La Fase 2 contará con 16 equipos y no permitirá enfrentamientos entre clubes del mismo país. Los ganadores avanzarán a la Fase 3, última instancia del repechaje, de la que surgirán los cuatro clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde integrarán el Bombo 4.
Repechaje de la Copa Libertadores 2026: todos los cruces y fases
Fase 1:
- E1: Rep. Bolivia vs. Deportivo Táchira
- E2: Juventud de Uruguay vs. Universidad Católica de Ecuador
- E3: 2 de Mayo de Paraguay vs. Alianza Lima
Fase 2:
- C1: Ganador E2 vs. Guaraní
- C2: Ganador E1 vs. Deportes Tolima
- C3: Ganador E3 vs. Sporting Cristal
- C4: Rep. Ecuador vs. Argentinos Juniors
- C5: Rep. Bolivia vs. Botafogo
- C6: Carabobo vs. Huachipato
- C7:O’Higgins vs. Bahía
- C8: Liverpool vs. Independiente Medellín
Fase 3:
- G1: Ganador C1 vs. Ganador C8.
- G2: Ganador C2 vs. Ganador C7.
- G3: Ganador C3 vs. Ganador C6.
- G4: Ganador C4 vs. Ganador C5.