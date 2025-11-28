Ni La Bombonera ni el Maracaná: dónde se jugarán las finales de las copas Libertadores y Sudamericana 2026

La Conmebol ya tiene definido las sedes de los partidos más importantes del próximo año y una de ellas desató la polémica.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana

La Conmebol ya tiene definido la sede en el que se disputará la final de la Copa Libertadores 2026. Además, se confirmó los países que albergarán el encuentro decisivo de la Copa Sudamericana los próximos dos años.

En la previa de la de este sábado 29 de noviembre entre Palmeiras y Flamengo, el medio brasileño UOL ESPORTE sorprendió a todos al informar que el partido decisivo del próximo año no será en la Argentina, tal como se rumoreaba.

Los trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: EFE.

Según dicho medio, la final de la Copa Libertadores 2026 se jugará en Montevideo, Uruguay. El estadio que pica en punta es el Centenario, casa de la Selección uruguaya.

Esta cancha albergó la final de la edición 2021, en la que se enfrentaron los mismos equipos brasileños que definirán el título este año. Aquella vez salió campeón el “Verdao”, con un gol al último minuto de Deyverson.

Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026

La Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Sudamericana: será en la ciudad colombiana de Barranquilla. El recinto utilizado como telón de fondo para el gran partido es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que es donde hace de local la Selección de Colombia.

La última edición se jugó en el Estadio Defensores de Chaco, que albergó también la edición 2024. Allí, Lanús se impuso contra Atlético Mineiro por penales.

Además, el ente madre del fútbol sudamericano confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2027 se disputará en Santa Cruz, Bolivia, una sede que despertó cuestionamientos por la altura sobre el nivel del mar.

Los equipos argentinos clasificados a las copas internacionales

A la espera del desenlace que tendrá el campeonato de fútbol argentino, algunos equipos ya confirmaron su clasificación. Sin embargo, dependiendo quién salga campeón, la lista final podría verse alterada.

Copa Libertadores 2026

Rosario Central

Boca Juniors

Argentinos Juniors (Repechaje)

Lanús

Platense

Independiente Rivadavia

Copa Sudamericana 2026

River

Racing

Riestra

San Lorenzo

Tigre

Barracas

En el caso de que alguno de los equipos clasificados a la Libertadores o a la Sudamericana salga campeón del torneo clausura, libera un cupo al siguiente mejor clasificado por tabla anual. Lo que quiere decir que River (4°) e Independiente (10°) tienen chances de jugar Libertadores y Sudamericana respectivamente.