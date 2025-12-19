El guiño de Martín Palermo a uno de los delanteros que busca Juan Román Riquelme para Boca

El máximo goleador xeneize dio su visto bueno a uno de los apuntados por JRR para llegar al club de La Ribera. Conocé todos los detalles en la nota.

Martín Palermo, ex futbolista, NA.

Martín Palermo habló de los posibles refuerzos de Boca de cara a la temporada 2026 y dio su opinión sobre el perfil ideal para ser el 9 xeneize.

El Titán, invitado al programa F12, analizó posibles alternativas del fútbol argentino y le dio el visto bueno a uno de los jugadores buscados por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Alexis Cuello. Foto: X

“El chico de San Lorenzo me gusta, Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo. Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo”, expresó hoy entrenador, destacando la versatilidad del delantero de 25 años, que puede desempeñarse tanto como referencia ofensiva como también recostado sobre los costados, una cualidad cada vez más valorada en el fútbol moderno.

Cuello se afianzó como titular en el Ciclón desde su llegada a comienzos de 2024 y, además, su nombre aparece ligado al mercado por la delicada situación económica que atraviesa San Lorenzo.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: REUTERS

De todos modos, desde Boedo ya dejaron en claro que no será una salida sencilla: el club pediría al menos seis millones de dólares por su ficha, mientras Boca analiza opciones para reforzar una posición clave de cara a una temporada exigente.