Fausto Vera, el primer refuerzo de River, ¿con corazón Azul y Oro?: los viejos tuits virales sobre Boca

El volante que llega al Millonario cuenta con mensajes vinculados al Xeneize que salieron a a la luz en las últimas horas. Mirá algunos en la nota.

Fausto Vera. Foto: NA

Fausto Vera, el primer refuerzo de River, se volvió tendencia en las redes sociales luego de que reflotaran tuits viejos en el que demostraba su fanatismo por Boca.

Se trata de una serie de posteos en X en 2014 y 2015, en el que se lee expresa su corazon azul y oro.

Tuits de Fausto Vera sobre Boca. Foto: @fausto_2000

“River, put..., pecho frío, vamos argentinos!”, “Que muerto sos River”, “Vamos River que perdes...” y “Que mal juega River”, fueron algunos de los mensajes que salieron a la luz del pasado del volante.

En otro tramo, el mediocampista que llega al Millonario proveniente del fútbol brasileño, recordó la etapa más oscura de su nuevo club.

“Riber sos de la B”, posteó en febrero de 2024 el primer refuerzo elegido por Marcelo Gallardo para la temporada 2026.

¿Quién es el nuevo refuerzo de River?

En sus inicios, luego de haber debutado en la Primera de Argentinos Juniors en 2018, Fausto Vera no tardó en ganarse un lugar en el mediocampo del conjunto de la Paternal, característico por darle lugar a los jugadores que llegan desde sus inferiores, hasta que dejó el club en 2022, pasando al Corinthians por 7 millones de dólares por el 70% de su pase.

Fausto Vera. Foto: X

En el “Timao” jugó 96 partidos entre tres años y fue vendido a mitad de la temporada 2024, luego de haber perdido continuidad en el torneo local, al Atlético Mineiro, que lo compró por cinco millones de dólares.

En el Mineiro, Vera se reencontró con Gabriel Milito, DT que había tenido en Argentinos, y alcanzó la final de la Copa Libertadores.

Fausto Vera.

En la temporada actual, con Jorge Sampaoli como entrenador, Vera volvió a ser subcampeón a nivel internacional, esta vez de la Sudamericana y perdiendo la final ante Lanús, aunque tuvo mucha menor participación en el equipo titular, arrancando desde el inicio en 21 de los 32 partidos que disputó, por lo que el “Galo” optó por su préstamo.