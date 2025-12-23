La hermana de Messi chocó tras descompensarse mientras manejaba: qué se sabe de su salud

Se trata de María Sol, la menor de los hermanos del futbolista. Según se conoció, postergó su casamiento que estaba pactado para los primeros días del 2026.

Lionel y María Sol Messi. Foto: Redes sociales

La familia de Lionel Messi atravesó horas de tensión. La hermana del futbolista, María Sol, sufrió un accidente de tránsito en Miami, cuando se descompuso mientras manejaba. Sin embargo, dieron detalles que llevaron calma.

La mujer que se desempeña como diseñadora tuvo la fractura de dos vértebras, además de otra en el talón. También registró una quemadura y lesión en una de sus muñecas. De todos modos, aclararon que se encuentra fuera de peligro.

La decisión de la familia de Messi tras el accidente de María Sol

Con su salud como prioridad, María Sol tuvo que postergar su casamiento, organizado para el sábado 3 de enero en Rosario, y ya se encuentra rehabilitándose.

Lionel, María Sol y el resto de los hermanos Messi. Foto: Redes sociales

La familia Messi fue sacudida por una dura noticia en los últimos días, con la descompensación y el posterior accidente que sufrió María Sol, hermana menor del “10”.

El choque se dio mientras manejaba por las calles de Miami y le dejó como consecuencias la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una quemadura grave y un golpe en la muñeca, aunque no puso su vida en peligro.

Además, según declaró su madre, Celia Cuccittini, María Sol “está bien y ya está en Argentina”, mostrándose preocupada por cómo se filtró la noticia, siendo que su hija menor prefiere mantener su vida privada alejada de los medios.

Por parte de la familia no se brindaron más detalles de cómo fue el hecho, ni el motivo que hizo que María Sol perdiera la consciencia arriba del auto, con el deseo de mantener el mayor hermetismo posible ante una situación delicada.

Cuándo se realizará su casamiento

Pasando a un segundo plano, su casamiento, con el entrenador de las inferiores del Inter Miami Julián Arellano, fue postergado de manera inmediata.

Todavía no se conoció la nueva fecha, ya que el foco está puesto en que culmine su rehabilitación.

María Sol Messi y Julián Arellano, su futuro esposo. Foto: Redes sociales

El mismo iba a tener lugar en Rosario el 3 de enero y estaba ideado como un evento muy íntimo y familiar, contando con la presencia del campeón del mundo, aunque fue pospuesto por obvias razones.

Así, tanto ella como su familia pusieron a la salud como prioridad y esperaran a que la diseñadora pueda recuperarse de sus lesiones, además de estar emocionalmente preparada para uno de los momentos más importantes de su vida.