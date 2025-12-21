Conducía en contramano, chocó a otro auto, volcó y dejó seis heridos en Flores

El conductor embistió a un auto familiar que incluso llevaba a un nene de 11 años en su interior. Los damnificados terminaron con heridas leves.

Así quedó volcada la camioneta tras chocar luego de conducir en contramano. Foto: NA.

Un grave accidente de tránsito generó momentos de tensión este domingo por la mañana en el barrio porteño de Flores. Un conductor protagonizó un violento suceso al conducir en contramano varias cuadras por la avenida Juan Bautista Alberdi.

El inusual recorrido acabó con un choque y el posterior vuelvo en el cruce con la avenida Lafuente, lo que dejó un saldo de seis personas que debieron ser asistidas por servicios de emergencia.

Los detalles del choque y vuelco en Flores

Según detallaron fuentes policiales, el inusitado hecho involucró a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que circuló al menos cinco cuadras en contramano y a alta velocidad.

Testigos señalaron que el vehículo cruzó varios semáforos en rojo antes de impactar contra un Citroën gris en el que viajaba una familia.

Producto de este choque, la camioneta volcó y quedó atravesada en la calzada, lo que generó un importante despliegue del SAME y Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las personas que debieron ser asistidas está un chico de 11 años que viajaba en el Citroën, además de otros ocupantes del vehículo. Por fortuna, ninguno de ellos presentó heridas de gravedad, al momento de ser evaluados en el lugar por precaución.

El cruce de Lafuente y Juan Bautista Alberdi, donde ocurrió el accidente. Foto: Google Maps.

La mujer que conducía el Citroën sufrió un importante ataque de pánico y fue trasladada al Hospital Álvarez para su atención médica.

El conductor de la Tracker fue derivado al Hospital Piñero con lesiones leves y bajo custodia policial. Familiares y testigos del choque denunciaron que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad.

“Venía en contramano, rápido, borracho, y nos llevó puestos. No se podía mantener parado ni hablar”, describió el padre de la conductora afectada.

Vecinos de la zona aseguraron que la Policía ya estaba al tanto de las maniobras peligrosas que estaba realizando este conductor y que incluso estuvo cerca de cometer otros accidentes antes de este impacto final que afortunadamente no terminó en una tragedia mayor.

“Un hombre se ofreció como testigo porque unas cuadras antes casi lo choca”, comentó uno de los testigos.

Las autoridades comenzaron con el relevamiento de las cámaras de seguridad y se aguarda por los resultados del test de alcoholemia para determinar con precisión las responsabilidades penales de este imprudente conductor.