Elijo Creer: las coincidencias que ilusionan a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Mientras el clima futbolero crece, en redes sociales comenzó a tomar fuerza una nueva versión de “Elijo Creer”, cargada de guiños y coincidencias que renuevan la esperanza de volver a pelear por el título.

La Selección Argentina en Qatar. Foto: NA.

Cuando la Selección Argentina conquistó su tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022, ocurrió algo que fue más allá del fútbol. En medio de estadísticas, hubo recuerdos históricos y casualidades llamativas con respecto a lo sucedido en Argentina 1978 y México 1986.

Así nació el “Elijo Creer”, un sistema colectivo de fe futbolera sostenido por cábalas, números y sucesos que, contra toda lógica, terminaron encontrando su confirmación en la final de Lusail.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, esa lógica volvió a activarse. En redes sociales y charlas futboleras ya circula la parte 2 del “Elijo Creer” con nuevas coincidencias que alimentan la ilusión de una posible defensa del título. A continuación, algunas de las más repetidas.

El festejo de la Selección Argentina en Qatar 2022. Foto: Reuters.

El espejo con el Brasil de Pelé

Una de las comparaciones que más fuerza tomó es la que vincula a la Selección Argentina con el Brasil campeón del mundo en 1958. Tras consagrarse en Qatar, el elenco nacional disputó dos amistosos como local: venció 2-0 a Panamá en el Monumental y goleó 7-0 a Curazao en Santiago del Estero.

Exactamente los mismos resultados que obtuvo el equipo de Pelé luego de ganar su primer Mundial, cuando superó 2-0 a Inglaterra y 7-0 a Chile en tierras brasileñas. Aquella secuencia terminó con Brasil repitiendo el título en 1962.

Como si fuera poco, entre ambos mundiales la “Verdeamarela” cayó en cuartos de final de los Juegos Olímpicos ante el país anfitrión, Italia; Argentina, en el mismo período, fue eliminada en cuartos por Francia, anfitriona de París 2024.

Nigeria, otra vez ausente

Otra coincidencia que reaparece es la ausencia de Nigeria. En los Mundiales de 1986 y 2022, ambos ganados por Argentina, el seleccionado africano no logró clasificarse.

De cara a 2026, Nigeria quedó fuera tras perder ante la República Democrática del Congo en la pelea por el repechaje intercontinental, aunque el caso aún está bajo reclamo. Mientras tanto, para los creyentes, la estadística suma un nuevo guiño.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: Reuters.

El ranking que no conviene liderar

El ranking FIFA también se metió en la conversación. Desde su creación, ninguna selección que llegó como número uno al Mundial terminó levantando la Copa.

Argentina ocupó ese lugar tras Qatar, pero luego fue desplazada al segundo puesto, una condición que, para el “Elijo Creer”, resulta más favorable que un liderazgo absoluto.

Canadá, presente en las estrellas argentinas

Canadá es otro de los nombres que alimentan la mística. El país norteamericano disputó apenas tres Copas del Mundo: México 1986, Qatar 2022 y ahora 2026, torneo que organizará junto a Estados Unidos y México. En las dos primeras, Argentina fue campeona.

El Balón de Oro habla francés

El Balón de Oro también entra en el juego de paralelismos. En 1985, el francés Michel Platini ganó el premio y al Mundial siguiente Argentina se consagró campeona.

En 2022, el galardón fue para Karim Benzema y ese mismo año la “Albiceleste” levantó la Copa en Qatar. De cara a 2026, el último Balón de Oro quedó en manos del francés Ousmane Dembélé, un dato que rápidamente fue incorporado al archivo simbólico del “Elijo Creer”.

El guiño el Mundial de Clubes

Algo similar ocurre con el Mundial de Clubes. En 2021, Chelsea se consagró campeón y al año siguiente Argentina ganó el Mundial.

En 2025, el conjunto inglés volvió a levantar el trofeo y la secuencia vuelve a repetirse en la previa de una Copa del Mundo.

La regla de los doce años

La cuenta de los doce años es otra de las coincidencias que se repiten en la historia. Italia perdió la final en 1994 y fue campeón en 2006.

Alemania cayó en la final de 2002 y se consagró en 2014. Argentina perdió la final en 2014 y doce años después llega el Mundial 2026.

Homenaje de la Conmebol a la Selección Argentina por su consagración en el Mundial de Qatar. EFE

La señal que llega desde el Sub-20

Incluso las categorías juveniles entran en la lógica. En 1983, la Selección Sub-20 perdió la final del mundo y al Mundial siguiente la Mayor fue campeona.

En 2025, Argentina volvió a caer en la final del Sub-20, justo en la antesala de 2026.

Nada de esto garantiza títulos. Nada de esto explica partidos. Pero como ocurrió en Qatar, el “Elijo Creer” no necesita pruebas: se alimenta de coincidencias, memoria y esperanza. Y, mientras el Mundial se acerca, la fe futbolera argentina vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: creer.