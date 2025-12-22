Nuevo ranking FIFA: qué puesto ocupa la Selección Argentina entre las grandes potencias del mundo

Con la Finalissima como el torneo que puede cambiarlo todo de cara al Mundial de 2026, los detalles de un nuevo listado y el top 10 de los equipos con mejor actualidad en el planeta.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

De cara a la Finalissima -que enfrentará el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América- la FIFA publicó su última actualización del ranking mundial de selecciones nacionales, correspondiente a diciembre de 2025.

Esta clasificación (que toma en cuenta resultados de eliminatorias, amistosos y demás compromisos oficiales), posiciona nuevamente a la Albiceleste entre las potencias del fútbol mundial.

Selección Argentina. Foto: REUTERS

El desempeño de Argentina en el ranking refleja un cierre de año sólido y consistente a pesar de la intensa competencia en el plano internacional. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se mantuvo en la segunda posición detrás de España, ratificando su condición de favorita de cara al próximo Mundial de 2026.

El ranking FIFA tiene como líder a España con 1877.18 puntos, seguida por la Scaloneta con 1873.33. Francia cierra el podio con 1870 unidades. Además, no hay cambios en el top ten que mantiene a Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9) y Croacia (10) como los mejores equipos del mundo.

El top ten del ranking FIFA

1. España 1877.18

2. Argentina 1873.33

3. Francia 1870.

4. Inglaterra 1834.12

5. Brasil 1760.46

6. Portugal 1760.38

7. Países Bajos 1756.27

8. Bélgica 1730.71

9. Alemania 1724.15

10. Croacia 1716.88

La Finalissima ante España podría cambiarlo todo

Esta lista le puso aún más pica a la Finalissima que la Selección Argentina disputará ante España ya que, de repetir la victoria como ante Italia en 2021 y consagrarse campeona, le arrebataría el puesto al equipo comandado por Luis de la Fuente y quedaría primera de cara al Mundial (ubicación que comandó desde abril de 2023 hasta septiembre de 2025).

Selección Argentina. Foto: REUTERS

Igualmente, cabe destacar que el próximo ranking se publicará el 19 de enero y no se esperan demasiados cambios hasta que se dispute el partido mencionado en Qatar.