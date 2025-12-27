“El club más convocante del mundo”: River, en lo más alto del ránking de entradas por sobre Real Madrid y Bayern Munich

El Millonario celebró volver a quedar en lo más alto de la lista que organiza Transfermarkt. El club de Núñez tiene un promedio de 85.018 personas por partido.

Estadio Monumental. Foto: River Plate.

El año de River no fue el esperado por sus hinchas, pero el acompañamiento de su gente volvió a marcar un hito a nivel internacional.

El Millonario volvió a ser el equipo con mayor asistencia promedio del mundo, con una media de 85.018 espectadores por partido en el Más Monumental, según el informe difundido por el sitio Transfermarkt.

En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de la temporada, consolidando al estadio como el más convocante del planeta.

De esta manera, el “Millonario” superó a potencias como Borussia Dortmund, que promedió 81.241 hinchas, y Bayern Munich, con 75.000, además de dejar atrás a clubes como Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United, entre otros.

Estadio Mas Monumental. Foto: Gabriel Sotelo via Reuters Conne

El dato cobra aún más relevancia al tratarse del tercer año consecutivo en el que River lidera esta estadística.

Desde el club destacaron que este récord fue posible gracias a las constantes localidades agotadas y a las mejoras estructurales realizadas en el estadio, que permitieron ampliar su capacidad.

Estadio Monumental. Foto: NA/Juan Foglia.

“Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas”, subrayó el club en un comunicado oficial.