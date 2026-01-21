La Bombonera, Boca. Foto: REUTERS

La Bombonera tiene un dilema histórico con respecto a la ampliación del estadio. Las dirigencias que pasaron por Boca en las últimas décadas intentaron distintos proyectos para poder construir una nueva tribuna, aunque siempre aparece el mismo freno: los terrenos que están sobre la calle Del Valle Iberlucea.

Estas casas que están a pocos metros del estadio Alberto J. Armando son fundamentales para llevar adelante la obra, por lo que se buscó la compra de estos terrenos. Sin embargo, hubo rechazos por parte de los propietarios y nunca se dieron obras para sumar una nueva tribuna.

La propiedad que se vende a pocos metros de La Bombonera. Foto: ArgenProp

Una inmobiliaria puso a la venta una propiedad que ilusiona a los hincas de Boca

En los últimos días, se conoció una noticia que ilusionó a los hinchas de Boca: una inmobiliaria puso a la venta una de las casas. Es una de las propiedades frentistas que está ubicada sobre la calle Del Valle Iberlucea.

Su antigüedad es de 100 años, por lo que se trata de una propiedad con mucha historia. Además, se explicó que hay distintas propuestas para la venta, ya sea por unidad o por todas las casas que están en la misma ubicación.

El spot publicado en los últimos días en las redes sociales lo define como una “oportunidad única en el corazón de La Boca”. El inmueble se compone de 3 departamentos totalmente independientes, conformando un total de 10 ambientes, 9 dormitorios y 4 baños.

Una inmobiliaria puso a la venta un terreno histórico para ampliar La Bombonera. Video: Instagram.

Incluso, se sumó un video en el que un agente inmobiliario indica que la puesta a la venta de la propiedad es una respuesta al pedido histórico de los hinchas de Boca.

La unidad 1 tiene 80m2 en planta baja, con un precio de 105.000 dólares. Las unidades 2 y 3 tienen 260m2 cada una, a un precio de 160.000 dólares. Por último, la unidad 4 tiene 120m2 ubicados en planta alta, a un costo de 160.000 dólares.

Por último, la opción de compra de toda la propiedad se ofrece a un precio de 400.000 dólares, con una superficie total de 451m2.

“Román, te hablo a vos. Raúl, Chelo Delgado, Bermúdez, Chicho, no tienen más excusas. Se vende el mejor inmueble de toda La Boca, justito enfrente de la tribuna. Nada para reprochar y ninguna excusa más. Román, es tu momento de brillar, compralo”, expresa el agente inmobiliario en el video publicado en las redes sociales de la inmobiliaria.

Las manzanas en conflicto para la ampliación de La Bombonera. Foto: Google Maps

La ilusión de la ampliación de La Bombonera

Ante la imposibilidad de comprar todos los terrenos, las dirigencias de Boca buscaron otros proyectos alternativos para aumentar la capacidad de La Bombonera.

Sin embargo, conseguir una casa sería el primer paso para avanzar con las adquisiciones para quedarse con las buscadas manzanas de Del Valle Iburcea, Brandsen, Aristóbulo del Valle y Pje. Antonio L. Zolezzi.