La Serie A deja de utilizar la pelota naranja: los motivos del cambio de era en el fútbol italiano

Por pedido de los aficionados, el Calcio volverá a los balones tradicionales. Conocé todos los detalles en la nota.

Pelota naranja de la Serie A. Foto: NA

La Serie A anunció que dejará de usar las pelotas naranjas diseñadas para partidos con nieve, después de reconocer que generan problemas de visibilidad para personas con daltonismo.

La decisión fue confirmada por el presidente del Calcio, Ezio Maria Simonelli, quien admitió que las quejas recibidas fueron “justificadas” y obligaron a dar marcha atrás con una medida que ya estaba en funcionamiento.

“El balón para la nieve ya se fabricó, pero dejará de usarse. Hay gente que no lo ve porque es daltónica”, explicó el mandamás del fútbol italiano al fundamentar la decisión.

El color naranja, pensado para destacarse sobre campos cubiertos de blanco, terminó convirtiéndose en un inconveniente para un sector de los aficionados y protagonistas del juego, lo que llevó a la liga a priorizar criterios de inclusión y visibilidad.

Ante este escenario, la Serie A resolvió volver a los colores clásicos: blanco o amarillo, considerados más aptos para personas con dificultades en la percepción cromática.

Según detalló el propio Simonelli, ya se solicitó al proveedor acelerar la producción de los nuevos balones: “Necesitamos 25 pelotas por partido, unas 500 en total, además de las que se entregan a los clubes para entrenar”.

Si bien el uso de pelotas especiales para la nieve es una práctica habitual en las grandes ligas europeas, el Calcio no es la única competencia que debió adaptarse.