El recinto apuntado por la dirigencia de Lazio Foto: @sagfutbol

Lazio, club italiano que milita en la Serie A, presentó su proyecto para renovar una cancha abandonada y convertirla en un estadio con capacidad para 50.000 espectadores. El objetivo es que la cancha funcione para disputar los partidos como local y postularlo como una posible sede para la Eurocopa que Italia y Turquía compartirán en 2032.

Los clubes italianos atraviesan un proceso de renovación, mudanza y reubicación de sus estadios. Los Blanquicelestes, al igual que la Roma, dejarán el Estadio Olímpico de la capital para poder instalarse en una nueva sede. La estrategia definida contrasta con lo hecho por Inter y Milan, que adquirieron de manera compartida la propiedad del estadio Giuseppe Meazza - San Siro a finales de 2025.

Compartir estadios con el clásico rival es una anomalía en el fútbol general, pero la norma si vamos al caso italiano: además de los clubes mencionados, también le ocurre a Hellas Verona y Chievo y a Sampdoria y Genoa.

Claudio Lotito, presidente del club, pretende reutilizar un estadio que fue creado para los Juegos Olímpicos de Roma 1960, y que ya hospedó los partidos de Lazio antes de mudarse al Estadio Olímpico: Estadio Flaminio.

“Presentamos más que un estadio: una visión. Porque la reforma del Estadio Flaminio no solo tiene que ver con el Lazio, sino con la ciudad de Roma.Es un estadio histórico que nació en 1960. Es parte de un sistema urbano, no un recinto aislado", declaró en rueda de prensa este martes.

“Hemos abordado con seriedad el tema de la movilidad, conscientes de las preocupaciones de los residentes. El proyecto prevé la ubicación de nuevos aparcamientos fuera del barrio,la mejora del transporte público local, el fomento de la movilidad peatonal y ciclista y la transformación de la zona en una isla medioambiental. El objetivo es reducir el impacto del tráfico privado y mejorar de forma concreta la calidad de vida del entorno urbano. Cintura verde 57.000 m²“, añadió.

La institución romana presentó la propuesta al Ayuntamiento el pasado 9 de febrero, y el municipio debe valorar la viabilidad de la misma. El club habría ofrecido 480 millones de euros por el proyecto total, incluyendo la reforma del estadio abandonado a cambio de la cesión por los próximos 99 años.

Por qué en Italia los clubes no son dueños de sus estadios

Una característica llamativa del Calcio es que los clubes, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, no son propietarios de las instalaciones donde actúan de local, es decir, no son dueños de sus estadios.

Si bien existen algunas excepciones a la regla, son pocas: Juventus, Udinese y Sassuolo son algunos ejemplos. La mayoría, e incluso algunos muy importantes, alquilan las construcciones donde reciben los partidos, entre estos: Fiorentina, Napoli, Genoa, Bologna, Torino, Cagliari, Parma y muchos más.

¿A qué se debe este fenómeno? Causas históricas, económicas y políticas se entrelazan para forjar una explicación. Gran parte de los estadios son propiedad de los municipios, una tradición que se remonta a las primeras décadas del siglo pasado, cuando se consolidó un modelo por el cual los equipos simplemente alquilaban las instalaciones en vez de construir las suyas.

Otra razón tiene que ver con el patrimonio arqueológico escondido bajo el trazado urbano, principalmente en las ciudades más simbólicas como Roma. Los descubrimientos y estructuras de civilizaciones pasadas que yacen bajo el suelo de las ciudades actuales están protegidos por una regulación llamada “vincolo architettonico” o “vincoli arqueologici”.

Estas medidas destinadas a preservar el patrimonio histórico resultan obstáculos para los clubes a la hora de construir o remodelar sus estadios.