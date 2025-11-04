Dybala erró un penal y sufrió una lesión similar a la que casi lo deja sin Mundial en 2022

El cordobés sintió la molestia luego de fallar un penal y retirarse reemplazado con visibles gestos de dolor en el último encuentro disputado.

La tristeza del cordobés tras lesionarse nuevamente Foto: X @HQDybala

El delantero Paulo Dybala volvió a quedar fuera de escena en la Roma, ya que sufrió una lesión muscular de grado medio en el bíceps femoral izquierdo.

El penal errado de Dybala antes de lesionarse. Video: Serie A

El diagnóstico establece un tiempo de recuperación estimado de tres semanas, por lo que el atacante no podrá regresar hasta después del próximo parate internacional, justo cuando parecía estar nuevamente en la órbita de Lionel Scaloni.

Una lesión en el peor momento

La lesión llega en un momento crítico para la Roma y genera dudas sobre su presencia en los próximos compromisos. Si bien podría reaparecer para el duelo ante Cremonese, lo más probable es que su regreso se produzca en el partido de la Europa League frente a Midtjylland.

Sin embargo, en el club ya miran más allá: el objetivo principal es que Dybala esté en condiciones para el clásico del 30 de noviembre contra Napoli, uno de los encuentros más importantes del calendario romano.

Dybala sale lesionado Foto: X @HQDybala

El antecedente reciente no ayuda: Dybala había sufrido una lesión muy similar en octubre de 2022, cuando se retiró tras convertir un penal, lo que incluso puso en duda su participación en el Mundial de Qatar.

Ahora, esta nueva dolencia irrumpe justo cuando la Roma buscaba sostener su buen ritmo en la Serie A y en Europa, y cuando el cordobés venía de ser elegido MVP del mes en el equipo de la capital.