El 2026 empieza con la Premier League: a qué hora se juegan todos los partidos este 1 de enero

La liga de Inglaterra será la gran protagonista del primer día del año con cuatro partidos imperdibles que pueden definir la cima y la lucha por Europa.

Trofeo de la Premie League Foto: REUTERS

La temporada de fútbol llegó a su fin y algunos clubes transitan hoy su receso deportivo, mientras que otros comienzan los preparativos para lo que será el 2026. Tras la final del Trofeo de Campeones, en la que Estudiantes se impuso por 2-1 contra Platense, se cerró el telón del fútbol argentino y los hinchas se quedaron sin partidos que mirar. Sin embargo, el primero de enero podría ser una oportunidad ideal para reconectarse con la “caprichosa”, viendo los partidos que tiene para ofrecernos el fútbol europeo.

La jornada del jueves 1° de enero estará completamente dominada por el torneo inglés. Se disputará la fecha 19 de la Premier League y tendrá 4 partidos durante toda la tarde. Los resultados de estos serán clave para la segunda rueda del campeonato, ya que hay duelos interesantes con protagonistas de la zona alta de la tabla como de aquellos que pelean por la permanencia.

Llegada el Deadline Day Foto: REUTERS

La tarde comenzará a las 14:30 horas con una doble cita. Por un lado, Crystal Palace y Fulham, noveno y décimo con 26 puntos, se medirán en un duelo directo por acercarse a puestos europeos. Quien gane, alcanzará la zona de clasificación a la UEFA Europa League, que actualmente ocupa el Chelsea, con 29 unidades, y que se enfrenta al Bournemouth el martes 30 de diciembre.

Al mismo tiempo, el Liverpool recibirá a Leeds United en Anfield. Los Rojos buscarán una victoria que los arrime un poco más a la pelea por la punta, de la que lo separan unos largos 10 puntos y 4 posiciones en la tabla. Leeds United lucha por aumentar la distancia que lo separa de la peligrosa zona de descenso. Si bien el club blanco está solo a dos puestos de poner en peligro la categoría, siete puntos lo alejan del West Ham.

Cody Gakpo; Liverpool vs. Manchester United. Foto: Reuters (Phil Noble)

Más tarde, a las 17:00 horas, se cruzarán el Manchester City contra el Sunderland, que podrá verse en ESPN, y el Brentford frente al Tottenham, disponible en Disney+.

El conjunto ciudadano visitará al Sunderland con la esperanza de que el partido del 30/12 entre Arsenal, que lidera la tabla, y Aston Villa, que marcha tercero, termine con un resultado favorable y pueda quedarse con la punta del campeonato. En caso de sumar tres puntos, y que los dirigidos por Arteta no consigan ganar, habrá un nuevo puntero de la Premier League.

Erling Haaland y Phil Foden; Manchester City vs. Manchester United; Premier League 2025-26. Foto: Reuters (Phil Noble)

Brentford y Tottenham protagonizan un duelo clave por la clasificación a Europa League, ya que aquel que gane quedará muy bien posicionado para afrontar el resto de la temporada y conseguir una plaza para la competición europea.

