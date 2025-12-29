Claudio Úbeda seguirá en Boca durante 2026: cómo le fue en su primera etapa como técnico interino

La dirigencia del “Xeneize”, encabezada por Juan Román Riquelme, optó por sostener el proyecto iniciado tras la muerte de Miguel Ángel Russo, entendiendo que el balance general del ciclo del “Sifón” fue positivo.

Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors. Foto: NA (Damián Dopacio).

El ex ayudante de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda, fue confirmado como entrenador de Boca Juniors para la próxima temporada, a pesar de la reciente eliminación ante Racing Club en las semifinales del Torneo Clausura.

El ex ayudante de campo asumió el cargo el 8 de octubre y rápidamente logró encaminar el rumbo del “Club de la Ribera” en la segunda parte de 2025.

Boca fue líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico contra River Plate en La Bombonera, y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores, uno de los objetivos principales del club.

En números, el ciclo de Úbeda muestra solidez: dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75%, 13 goles a favor y solo cinco en contra.

Los 8 partidos que dirigió Claudio Úbeda en Boca Juniors

Boca 1-2 Belgrano (Exequiel Zeballos)

Barracas Central 1-3 Boca (Miguel Merentiel y Milton Giménez x2)

Estudiantes de La Plata 1-2 Boca (Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos)

Boca 2-0 River Plate (Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel)

Boca 2-0 Tigre (Ayrton Costa y Edinson Cavani)

Boca 2-0 Talleres de Córdoba (Miguel Merentiel x2)

Boca 1-0 Argentinos Juniors (Ayrton Costa)

Boca 0-1 Racing Club

