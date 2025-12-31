La AFA vs. la patria potestad: la medida del fútbol argentino tras la partida de una de las joyas de River

La salida de Lucas Scarlato del Millonario reavivó la polémica. Conocé todos los detalles en la nota.

Predio de AFA en Ezeiza.

La AFA tomó la decisión de no convocar a las selecciones juveniles a jugadores que se hayan ido de sus clubes por la patria potestad.

Esta tajante medida se da tras la ida de Lucas Scarlato de River, el juvenil de 16 años que no firmó su primer contrato profesional y no le deja dinero al club formador.

Luca Scarlato, juvenil de River. Foto: NA

Esto reavivó la polémica en el fútbol argentino sobre el artilugio de la “patria potestad” con el cual las familias y/o representantes se llevan a los juveniles de los clubes nacionales a Europa sin un resarcimiento económico por haberlos formado.

En el ojo de la tormenta quedó el representante de Scarlato, Martín Guastadisegno, que tiene un largo historial de llevar a cabo esta metodología en las categorías formativas del fútbol argentino.

Martín Guastadisegno Foto: X

La propuesta tuvo el aval unánime de todos los clubes y del Comité Ejecutivo, que buscarán frenar esta metodología en las categorías formativas.