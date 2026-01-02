Marcelo Gallardo suma a una gloria de River a su cuerpo técnico

El Muñeco amplía su equipo de trabajo y suma a un viejo conocido. Conocé todos los detalles en la nota.

River Campeón Copa Libertadores

Marcelo Barovero se suma al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y será el nuevo entrenador de arqueros de River.

El ex futbolista de 41 años se sumará a la delegación que viajará a San Martín de los Andes, donde el plantel realizará la pretemporada para el 10 de enero partir hacia Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata ante Millonarios y Peñarol.

Marcelo Barovero

El arquero formado en Atlético Rafaela conducirá junto a Alberto Montes, el entrenamiento de los guardavallas del plantel profesional: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Jeremías Ledesma y Santiago Beltrán.

La exitosa carrera de Trapito

Tras un gran paso por Vélez entre 2008 y 2012, donde conquistó dos torneos locales, Barovero fue fichado por River con el pase en su poder e inició una etapa exitosa en el Millonario, donde ganó dos títulos argentinos y cuatro internacionales, entre ellos, la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.

Marcelo Barovero (NA)

Trapito se fue de River a mediados de 2016, donde terminó recalando en el Necaxa, donde estuvo hasta 2018, habiendo conseguido la Copa MX en su último año.

Desde ese entonces, Barovero pasó por Monterrey y Atlético San Luis de México, el Burgos de España y Banfield, club en el que se terminó retirando en julio de 2024.