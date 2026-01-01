Con River, Independiente y San Lorenzo: el calendario de los equipos argentinos para la Serie Río de la Plata

Los equipos argentinos ya tienen todo listo para el clásico Torneo de Verano. Conocé las fechas, sedes y rivales de del certamen que se jugará en Uruguay y Argentina.

El equipo de Núñez en su pretemporada Foto: @RiverPlate

Siete equipos argentinos protagonizarán el torneo amistoso de verano denominado como Serie Río de la Plata. Un campeonato de pretemporada en el que se medirán contra equipos sudamericanos y se desarrollará en Uruguay y Argentina. Entre los partidos más destacados, se halla un cruce entre River y Peñarol, que servirá para ver de qué están hechos ambos equipos de cara a las competiciones del 2026.

Independiente tendrá el honor de abrir el certamen en un partido contra Alianza Lima, el conjunto peruano dirigido por Pablo Guede. Tiene fecha para el próximo sábado 10 de enero en Parque Viera. Al día siguiente, los dirigidos por Marcelo Gallardo jugarán frente a Millonario en el Campus de Maldonado, sede donde también será rival de Peñarol, el sábado 17.

River Plate Foto: NA

El conjunto de Avellaneda jugaría contra Millonario el 13/1 y finalizaría su excursión por las tierras orientales en un enfrentamiento con Montevideo Wanderers el 16/1.

Otro de los equipos argentinos que estará presente territorio uruguayo será San Lorenzo. Debutará el miércoles 14 en un mano a mano con Cúcuta, y luego jugará frente a Cerro Porteño.

Su clásico rival, Huracán, también tendrá lugar en esta competencia, debutando frente al último rival del Cuervo, Cerro Porteño, para luego medirse con Ciclón del Barrio Obrero y cerrar su participación en un partido contra Cúcuta.

San Lorenzo vs Huracán. Foto: NA

Unión, Atlético Tucumán y Colón son otros conjuntos argentinos invitados al certamen. El Sabalero tendrá su debut el 20 de enero, dado que la segunda división del fútbol argentino inicia en febrero, mientras que el Torneo Apertura comenzará la tercera semana del primer mes del año.

Será la quinta edición del certamen y las sedes alternarán entre las ciudades de Montevideo, Maldonado y Paysandú. Entre los equipos hay invitados chilenos, paraguayos, peruanos y colombianos. Los partidos podrán verse por ESPN Premium (canales 111 y 1019 de Telecentro) y Disney + Premium.

El cronograma de los equipos argentinos en la Serie Río de la Plata

Sábado 10 de enero

Independiente vs. Alianza Lima, a las 21 en Parque Viera (Montevideo)

Domingo 11 de enero

River vs. Millonarios, a las 21 en Campus de Maldonado (Maldonado)

Lunes 12 de enero

Atlético Tucumán vs. Cerro Largo, a las 21 en Estadio Charrúa (Montevideo)

Martes 13 de enero

Huracán vs. Cerro Porteño, a las 18:15 en Parque Saroldi (Montevideo)

Independiente vs. Millonarios, a las 21 en Parque Viera (Montevideo) -A CONFIRMAR-

Miércoles 14 de enero

Unión vs. Alianza Lima, a las 18:15 en Parque Saroldi (Montevideo)

San Lorenzo vs. Cúcuta, a las 21 en Estadio Luis Franzini (Montevideo)

Jueves 15 de enero

Atlético Tucumán vs. Progreso, a las 18:15 en Parque Saroldi (Montevideo)

Viernes 16 de enero

Huracán vs. Cúcuta, viernes 16 de enero a las 18 en Parque Saroldi (Montevideo)

Independiente vs. Montevideo Wanderers, a las 21 en Parque Viera (Montevideo)

Sábado 17 de enero

Unión vs. Defensor Sporting, a las 18 en Estadio Luis Franzini (Montevideo)

San Lorenzo vs. Cerro Porteño, a las 20 en Parque Viera (Montevideo)

River vs. Peñarol, a las 22 en Campus de Maldonado (Maldonado)

Martes 20 de enero

Colón vs. Mirasol Misiones, a las 20 en Estadio Parque Artigas (Paysandú)

Viernes 23 de enero