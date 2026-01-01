Video: Lionel Scaloni festejó Año Nuevo junto a su familia en Pujato

El entrenador de la Selección Argentina fue filmado sentado en la vereda de su casa, junto a sus padres Ángel y Eulalia.

Lionel Scaloni. Foto: NA

Con la simpleza que lo caracteriza, Lionel Scaloni festejó el Año Nuevo en su Pujato natal junto a su familia, en donde se lo vio compartiendo un momento de tranquilidad junto a sus seres queridos.

El entrenador de la Selección Argentina fue filmado sentado en la vereda de su casa, junto a sus padres Ángel y Eulalia. En las imágenes, se puede ver al el artífice de la Scaloneta mirando la calle y observando a los vecinos pasar.

Lionel Scaloni celebró Año Nuevo junto a su familia en Pujato. Créditos del video: Pujato Digital

El clip se viralizó rápidamente en las redes sociales. Según el medio Pujato Digital, en la localidad santafesina “todos los años se reciben con una caravana y cuando el DT está, pasan a saludarlo”.

Durante su estadía en el país, el director técnico de la Selección también se dio el gusto de disfrutar su otra gran pasión fuera del fútbol: el ciclismo.

Scaloni completó un exigente recorrido en las sierras de Córdoba, más precisamente en la zona de San Clemente. La travesía fue de 95,4 kilómetros y se realizó a una velocidad promedio de 31 kilómetros por hora, según detalló en redes sociales Lito Oviedo, especialista en ciclismo y compañero de ruta del DT.

Lionel Scaloni, fanático del ciclismo. Foto: Instagram @riopinto

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

El 2026 será el año que albergue el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, en el cual la Selección Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

En ese contexto, la “Albiceleste” debutará en el Grupo J ante Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 en Kansas City.

Los otros dos encuentros serán en la ciudad de Dallas: el lunes 22 a las 14:00 frente a Austria y el sábado 27 de junio a las 23:00, contra Jordania.