Boca limpia su plantel: la extensa nómina de jugadores que no serán tenidos en cuenta para el 2026

Hay una cantidad importante de jugadores xeneizes que entrenan marginados del plantel principal. La lista de los nombres más importantes.

Boca pretende depurar su plantel. Foto: Instagram @Bocajrs

Con el inicio de la pretemporada 2026, Boca volvió a mostrar una postal que ya se hizo habitual en cada arranque de año. Mientras el plantel principal comenzó los trabajos en Boca Predio con la mira puesta en la temporada que viene, un grupo numeroso de futbolistas quedó apartado y realiza tareas diferenciadas, lejos del foco central.

Lo particular de esta oportunidad es que, si bien es una escena bastante repetida de los últimos años, el 2026 presenta una lista especialmente extensa y con nombres importantes.

Boca quiere volver a los éxitos y para ello hace limpieza de su plantel. Foto: EFE

Limpieza en Boca para el 2026

La decisión quedó clara desde el principio: más de 20 jugadores que regresaron al club tras finalizar sus préstamos no se entrenan junto al grupo que dirige Claudio Úbeda.

Por tanto, ambos grupos trabajan en horarios y espacios separados, a la espera de que se defina su futuro inmediato, ya sea a través de una nueva sesión, una venta o la rescisión de su contrato.

Los nombres de la lista de no tenidos en cuenta en el Boca 2026:

Juan Ramírez .

Nicolás Orsini.

Norberto Briasco .

Bruno Valdez.

Este último caso, el del defensor paraguayo es bastante particular, ya que mantiene negociaciones para rescindir su vínculo, algo que le permitiría al club de La Ribera liberar un cupo de extranjero, algo clave en lo que respecto al mercado de pases.

Otros que quedaron fuera de la lista de los imprescindibles son varios jugadores surgidos de las inferiores y que ya tuvieron rodaje en otros equipos:

Jabes Saralegui .

Marcelo Weigandt .

Renzo Giampaoli .

Oscar Salomón.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca. Foto: NA

La nómina se amplía con una larga lista de futbolistas que alternaron entre el fútbol local y el exterior en los últimos años:

Gonzalo Maroni .

Gabriel Aranda .

Gonzalo Morales.

Agustín Obando.

Nacho Rodríguez.

Clara está la estrategia del Boca de Úbeda: achicar recursos (el plantel) y que esos jugadores representen elementos dispuestos a ser competitivos al nivel que el Xeneize necesita en este 2026, donde tendrá la difícil tarea de volver a conquistar la Copa Libertadores.